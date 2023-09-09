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Разрушительное землетрясение в Марокко: число жертв растет

Разрушительное землетрясение в Марокко: число жертв растет - РИА Новости Крым, 09.09.2023

Разрушительное землетрясение в Марокко: число жертв растет

Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 632 человек. Об этом со ссылкой на телеканал Al-Arabiya пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T11:43

2023-09-09T11:43

2023-09-09T11:43

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африка

марракеш

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 632 человек. Об этом со ссылкой на телеканал Al-Arabiya пишет РИА Новости.Уточнено, что обновленные данные журналистам предоставили в министерстве внутренних дел страны.Ранее сообщалось, что в ночь на субботу сразу несколько землетрясений произошли в Марокко.Тогда Марокканское информационное агентство (MAP), ссылаясь на информацию от МВД, сообщало о 296 жертвах и 153 раненых.Подземные толчки силой 6,9 баллов по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошли в 80 километрах от Марракеша. Позже были зафиксированы еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.Специалисты отмечают, что афтершоки после такого довольно сильного землетрясения могут ощущаться еще в течение ближайших часов и даже дней.29 августа сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 случилось в Турции.Ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Малатья на востоке Турции. По информации сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы в 15 км к юго-западу от Малатьи. Данных о пострадавших также не было.В середине августа ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, неоднократно предупреждавший о вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, заявил о том, что в Турции наступает период сильных землетрясений. Он призвал власти учитывать это и готовиться к возможным сейсмическим явлениям.Кроме того, 5 августа текущего года землетрясение магнитудой 6 баллов зафиксировано в Аргентине, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойЖдать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков – ученый"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел

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марокко, африка, марракеш, стихия, землетрясение, новости, в мире