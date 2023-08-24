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Новое землетрясение произошло на востоке Турции - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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Новое землетрясение произошло на востоке Турции
Новое землетрясение произошло на востоке Турции - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Новое землетрясение произошло на востоке Турции
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Малатья на востоке Турции. Об этом сообщает Евразийский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T09:33
2023-08-24T09:33
землетрясение
турция
происшествия
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Малатья на востоке Турции. Об этом сообщает Евразийский сейсмологический центр.По сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 08:35 по местному времени в 15 км к юго-западу от Малатьи и в 129 км к северо-северо-западу от Шанлыурфы.Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.Ранее ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, который ранее неоднократно предупреждал о вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, заявил о том, что в Турции наступает период сильных землетрясений. Он призвал власти учитывать это и готовиться к возможным сейсмическим явлениям.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не почувствует сильных землетрясений в Турции, если они случатсяЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойЗемлетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Аргентине
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РИА Новости Крым
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землетрясение, турция, происшествия, в мире, новости
Новое землетрясение произошло на востоке Турции

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,8

09:33 24.08.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Малатья на востоке Турции. Об этом сообщает Евразийский сейсмологический центр.
По сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 08:35 по местному времени в 15 км к юго-западу от Малатьи и в 129 км к северо-северо-западу от Шанлыурфы.
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, который ранее неоднократно предупреждал о вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, заявил о том, что в Турции наступает период сильных землетрясений. Он призвал власти учитывать это и готовиться к возможным сейсмическим явлениям.
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