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Крым не почувствует сильных землетрясений в Турции, если они случатся

Крым не почувствует сильных землетрясений в Турции, если они случатся - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Крым не почувствует сильных землетрясений в Турции, если они случатся

Опасения, что Турцию ждет новый период "сильных землетрясений", пока безосновательны. Несмотря на то, что в земной коре действительно есть напряжение, то, как... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T18:10

2023-08-18T18:10

2023-08-18T18:10

землетрясение

землетрясение в черном море

землетрясение в таджикистане

турция

происшествия

мнения

татьяна горелова

сейсмология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Опасения, что Турцию ждет новый период "сильных землетрясений", пока безосновательны. Несмотря на то, что в земной коре действительно есть напряжение, то, как поведет себя эта энергия, где именно будет ее выход, будет ли это один большой толчок или много мелких, предсказать не может ни один ученый. И тем более нет повода для паники в Крыму. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым высказала директор ГАУ "Крымский республиканский центр оценки сейсмической активности и оползневой опасности" (Далее – "КРЦ") Татьяна Горелова. По словам специалиста, причин для паники точно нет, как и оснований у турецкой стороны для подобных заявлений. "По турецкому региону мы не видим, что там ожидается крупное землетрясение завтра или в течение ближайших дней. Пока нет никаких резких аномалий. Но процесс естественный, накопительный, это естественная цикличность природного явления, которую мы не отменим никогда", - отметила Татьяна Горелова. По тем данным, которые получают крымские сейсмологи, сейчас в земной коре "копится напряжение". Этот процесс аналогичен закипанию чайника, поясняет специалист: напряжение магматических масс копится и начинает давить на плиты земной коры. Но даже с такими данными на руках нельзя со 100-процентной вероятностью говорить о том, что землетрясение случится. Но даже если природные явления начнут проявляться по самому негативному из возможных сценарию для Турции, Крымского полуострова это точно не коснется, заверила Татьяна Горелова.При этом реальные данные о подземных толчках в районе крымского побережья на порядок ниже того, о чем часто рассказывают друг другу впечатлительные местные жители. Специалист подчеркнула: подобные процессы цикличны и как бы они не проходили, любая паника всегда дает только негативный эффект. "Мы регулярно собираем данные, анализируем их и, действительно, видим напряжение в земной коре и ожидаем, что будет сброс. Пока сброс был в виде нескольких мелких землетрясений, и я надеюсь, что это так и будет продолжаться. Но это не означает, что землетрясение со 100-процентной вероятностью произойдет", - заключила Татьяна Горелова.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков – ученыйЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел

https://crimea.ria.ru/20190911/1117301577.html

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землетрясение, землетрясение в черном море, землетрясение в таджикистане, турция, происшествия, мнения, татьяна горелова, сейсмология