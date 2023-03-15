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Смерть из-за дождя: наводнения в Турции унесли жизни пяти человек

Смерть из-за дождя: наводнения в Турции унесли жизни пяти человек - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Смерть из-за дождя: наводнения в Турции унесли жизни пяти человек

Пять человек значатся погибшими в результате наводнений, которые произошли на юго-востоке Турции. Есть информация о без вести пропавших, их число уточняется,... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T13:32

2023-03-15T13:32

2023-03-15T13:32

турция

происшествия

наводнение

наводнение в турции

в мире

климат

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Пять человек значатся погибшими в результате наводнений, которые произошли на юго-востоке Турции. Есть информация о без вести пропавших, их число уточняется, сообщил телеканал Tvnet, пишет РИА Новости.Уточняется, что наводнения из-за ливневых осадков произошли сразу в двух провинциях страны - Шанлыурфа и Адыяман. Из-за дождя в одной из провинций затопило больницу, занятия в школах временно отменены, сообщил ранее телеканал Habertürk.По информации телеканала, к этому моменту точно известно о пятерых погибших. По словам мэра муниципалитета Шанлыурфы Зейнель Абидин Беязгюль, поступают сообщения о пропавших без вести, но пока эта информация не подтверждается. Чисто погибших, пострадавших и пропавших без вести уточняется.Турция продолжает справляться с последствиями серии разрушительных землетрясений, произошедших в регионе с начала февраля. 6 февраля на юго-востоке страны с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Разрушительные землетрясения местные власти назвали "катастрофой века". Число жертв только в Турции превысило 48 тысяч. Более 8 тысяч человек погибли в Сирии.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"В Турции объявлен красный уровень опасности – север страны тонет в ливняхУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения

турция

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, происшествия, наводнение, наводнение в турции, в мире, климат