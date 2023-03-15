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Смерть из-за дождя: наводнения в Турции унесли жизни пяти человек - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Смерть из-за дождя: наводнения в Турции унесли жизни пяти человек
Смерть из-за дождя: наводнения в Турции унесли жизни пяти человек - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Смерть из-за дождя: наводнения в Турции унесли жизни пяти человек
Пять человек значатся погибшими в результате наводнений, которые произошли на юго-востоке Турции. Есть информация о без вести пропавших, их число уточняется,... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T13:32
2023-03-15T13:32
турция
происшествия
наводнение
наводнение в турции
в мире
климат
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Пять человек значатся погибшими в результате наводнений, которые произошли на юго-востоке Турции. Есть информация о без вести пропавших, их число уточняется, сообщил телеканал Tvnet, пишет РИА Новости.Уточняется, что наводнения из-за ливневых осадков произошли сразу в двух провинциях страны - Шанлыурфа и Адыяман. Из-за дождя в одной из провинций затопило больницу, занятия в школах временно отменены, сообщил ранее телеканал Habertürk.По информации телеканала, к этому моменту точно известно о пятерых погибших. По словам мэра муниципалитета Шанлыурфы Зейнель Абидин Беязгюль, поступают сообщения о пропавших без вести, но пока эта информация не подтверждается. Чисто погибших, пострадавших и пропавших без вести уточняется.Турция продолжает справляться с последствиями серии разрушительных землетрясений, произошедших в регионе с начала февраля. 6 февраля на юго-востоке страны с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Разрушительные землетрясения местные власти назвали "катастрофой века". Число жертв только в Турции превысило 48 тысяч. Более 8 тысяч человек погибли в Сирии.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"В Турции объявлен красный уровень опасности – север страны тонет в ливняхУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения
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РИА Новости Крым
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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турция, происшествия, наводнение, наводнение в турции, в мире, климат
Смерть из-за дождя: наводнения в Турции унесли жизни пяти человек

Пять человек погибли в результате наводнений в Турции: люди пропали без вести

13:32 15.03.2023
 
© ADEM ALTANНаводнение в Турции. Фото AFP
Наводнение в Турции. Фото AFP
© ADEM ALTAN
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Пять человек значатся погибшими в результате наводнений, которые произошли на юго-востоке Турции. Есть информация о без вести пропавших, их число уточняется, сообщил телеканал Tvnet, пишет РИА Новости.
Уточняется, что наводнения из-за ливневых осадков произошли сразу в двух провинциях страны - Шанлыурфа и Адыяман. Из-за дождя в одной из провинций затопило больницу, занятия в школах временно отменены, сообщил ранее телеканал Habertürk.
По информации телеканала, к этому моменту точно известно о пятерых погибших. По словам мэра муниципалитета Шанлыурфы Зейнель Абидин Беязгюль, поступают сообщения о пропавших без вести, но пока эта информация не подтверждается.
Чисто погибших, пострадавших и пропавших без вести уточняется.
Турция продолжает справляться с последствиями серии разрушительных землетрясений, произошедших в регионе с начала февраля. 6 февраля на юго-востоке страны с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Разрушительные землетрясения местные власти назвали "катастрофой века". Число жертв только в Турции превысило 48 тысяч. Более 8 тысяч человек погибли в Сирии.
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ТурцияПроисшествияНаводнениеНаводнение в ТурцииВ миреКлимат
 
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