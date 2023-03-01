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Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение" - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
Сильные подземные толчки могут произойти в марте на Дальнем Востоке. Об этом заявил сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительное землетрясение в... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T12:01
2023-03-01T12:01
2023-03-01T12:01
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
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россия
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франк хугербитс
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курильские острова
камчатка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Сильные подземные толчки могут произойти в марте на Дальнем Востоке. Об этом заявил сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции и Сирии.Ученый полагает, что из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна уже в первой декаде марта планету может поразить "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше.Он призвал жителей названных регионов, а также тех, кто живет в сейсмоопасных областях, иметь план действий на случай землетрясения."Первая неделя марта будет очень важной. Мы можем увидеть сильное или очень сильное сейсмическое событие. Это то, что должно привести все в состоянии повышенной готовности. Если вы находитесь в сейсмоопасном районе, вам всегда нужен план действий на случай землетрясения. Независимо от прогноза, вам нужен план действий при землетрясении. Когда земля начнет трястись, вы должны иметь возможность очень быстро выбраться из дома или здания. Это спасет жизнь", — добавил специалист.3 февраля Хугербитс заявил, что "рано или поздно" в южной части Турции на границе с Сирией произойдет землетрясение магнитудой 7,5.6 февраля на юго-востоке Турции с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Разрушительные землетрясения местные власти назвали "катастрофой века". Число жертв только в Турции превысило 45 тысяч. Более 8 тысяч человек погибли в Сирии.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрожь земли: новые землетрясения в Таджикистане, Киргизии и ТурцииЗемлетрясения в Турции: сколько еще и кто следующий – экспертПосле землетрясений в Турции проходят массовые аресты застройщиков
https://crimea.ria.ru/20230209/tektonicheskiy-razlom-krym-mozhet-sdvinutsya-posle-tolchkov-v-turtsii-1126870795.html
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землетрясение в турции и сирии, землетрясение, в мире, россия, турция, франк хугербитс, происшествия, курильские острова, камчатка
Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
Предсказавший трагедию в Турции ученый Хугербитс предрек России землетрясение
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым.
Сильные подземные толчки могут произойти в марте на Дальнем Востоке. Об этом заявил сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции и Сирии.
Ученый полагает, что из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна уже в первой декаде марта планету может поразить "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше.
"Гораздо более очевидная флуктуация (случайное отклонение - ред.) снова отметила западную часть Тихого океана. От Камчатки, Курильских островов и Японии на севере, над Филиппинами, а также над Сулавеси, Хальмахерой, возможно, даже над морем Банда, Индонезия. Оно может стать значительным к 3 или 4 марта", — цитирует Хугербитса РИА Новости.
Он призвал жителей названных регионов, а также тех, кто живет в сейсмоопасных областях, иметь план действий на случай землетрясения.
"Первая неделя марта будет очень важной. Мы можем увидеть сильное или очень сильное сейсмическое событие. Это то, что должно привести все в состоянии повышенной готовности. Если вы находитесь в сейсмоопасном районе, вам всегда нужен план действий на случай землетрясения. Независимо от прогноза, вам нужен план действий при землетрясении. Когда земля начнет трястись, вы должны иметь возможность очень быстро выбраться из дома или здания. Это спасет жизнь", — добавил специалист.
3 февраля Хугербитс заявил, что "рано или поздно" в южной части Турции на границе с Сирией произойдет землетрясение магнитудой 7,5.
6 февраля на юго-востоке Турции с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Разрушительные землетрясения местные власти назвали "катастрофой века". Число жертв только в Турции превысило
45 тысяч. Более 8 тысяч человек погибли в Сирии.
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