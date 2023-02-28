https://crimea.ria.ru/20230228/drozh-zemli-novye-zemletryaseniya-v-tadzhikistane-kirgizii-i-turtsii-1127245043.html

Дрожь земли: новые землетрясения в Таджикистане, Киргизии и Турции

Дрожь земли: новые землетрясения в Таджикистане, Киргизии и Турции - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Дрожь земли: новые землетрясения в Таджикистане, Киргизии и Турции

Землетрясения произошли во вторник утром в Таджикистане, на границе Киргизии и Китая, а также в Турции. Об этом свидетельствуют данные Евразийского... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T10:44

2023-02-28T10:44

2023-02-28T10:46

землетрясение в таджикистане

землетрясение в турции и сирии

землетрясение

происшествия

в мире

китай

киргизия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111750/24/1117502421_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_4b71b1143a98d25d89d1d182bcb89526.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Землетрясения произошли во вторник утром в Таджикистане, на границе Киргизии и Китая, а также в Турции. Об этом свидетельствуют данные Евразийского сейсмического центра.Землетрясение в ТаджикистанеПодземные толчки магнитудой 5 зафиксированы 28 февраля в 10:21 (8:21 по мск).Эпицентр располагался на глубине 20 км. На данный момент данных о пострадавших и разрушениях нет.Землетрясение на границе с КитаемЕще одно землетрясение во вторник произошло на границе Китая и Киргизии, сообщили в пресс-службе МЧС.По предварительной информации, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.Это уже второе землетрясение за последние сутки в этом районе. Днем ранее МЧС Казахстана сообщало о землетрясении магнитудой 5,9 в 279 км на юго-восток от Алма-Аты, на границе с Китаем. В Алма-Ате толчки ощущались силой 2 балла. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.Землетрясение в ТурцииНовое землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано и в провинции Малатья на востоке Турции. По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 05.18 (совпадает с мск) на глубине семь километров.Сотни толчков и тысячи жертвРазрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, которые произошли 6 февраля на юго-востоке Турции унесли жизни более 44 тысяч человек. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. В Сирии, где также ощущались подземные толчки, погибли более 8,5 тысяч человек.После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопленияУченый назвал самый действенный способ противостоять землетрясениямЗемлетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове

https://crimea.ria.ru/20230227/zemletryaseniya-v-turtsii-skolko-esche-i-kto-sleduyuschiy--ekspert-1127239499.html

https://crimea.ria.ru/20230227/uchenyy-nazval-samoe-bezopasnoe-mesto-v-krymu-na-sluchay-zemletryaseniya-1127238850.html

китай

киргизия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в таджикистане, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, происшествия, в мире, китай, киргизия, новости, общество