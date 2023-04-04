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Планету снова лихорадит: землетрясения в Турции и Каспийском море - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Планету снова лихорадит: землетрясения в Турции и Каспийском море
Планету снова лихорадит: землетрясения в Турции и Каспийском море - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Планету снова лихорадит: землетрясения в Турции и Каспийском море
Подземные толчки зафиксированы снова в турецкой провинции Кахраманмараш и в Каспийском море. РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T10:45
2023-04-04T10:45
землетрясение
в мире
происшествия
новости
каспийское море
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Подземные толчки зафиксированы снова в турецкой провинции Кахраманмараш и в Каспийском море.Землетрясение в турецком районе Гексун магнитудой 3,9 произошло в 06:19 (совпадает с московским временем), сообщает местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).По данным AFAD, очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.В Каспийском море землетрясение произошло на глубине 62 километра, сообщается на сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.Последнее ощутимое землетрясение в этой области азербайджанские сейсмологи фиксировали 24 ноября прошлого года. Тогда эпицентр находился на глубине 61 километра, магнитуда землетрясения составила 4,2 балла.Шестого февраля мощные подземные толчки произошли в турецкой провинции Кахраманмараш. Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 случились с интервалом в 9 часов. Последствия катастрофы ощущались в 11 провинциях Турции и в соседних странах, из которых более всего пострадала Сирия. В результате только в Турции погибли более 50 тысяч человек. Власти назвали произошедшее "катастрофой века".Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение на Камчатке - в ряде районов пропал светВ Папуа – Новой Гвинее землетрясение магнитудой 7,4 - что известноЗемлетрясения в Турции: число жертв превысило 50 тысяч
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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землетрясение, в мире, происшествия, новости, каспийское море, турция
Планету снова лихорадит: землетрясения в Турции и Каспийском море

Землетрясения произошли в Турции и в Каспийском море

10:45 04.04.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Подземные толчки зафиксированы снова в турецкой провинции Кахраманмараш и в Каспийском море.
Землетрясение в турецком районе Гексун магнитудой 3,9 произошло в 06:19 (совпадает с московским временем), сообщает местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По данным AFAD, очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.
В Каспийском море землетрясение произошло на глубине 62 километра, сообщается на сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.
"В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4. Толчки были зафиксированы в 04.48 (03.48 мск)", - говорится в сообщении.
Последнее ощутимое землетрясение в этой области азербайджанские сейсмологи фиксировали 24 ноября прошлого года. Тогда эпицентр находился на глубине 61 километра, магнитуда землетрясения составила 4,2 балла.
Шестого февраля мощные подземные толчки произошли в турецкой провинции Кахраманмараш. Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 случились с интервалом в 9 часов. Последствия катастрофы ощущались в 11 провинциях Турции и в соседних странах, из которых более всего пострадала Сирия. В результате только в Турции погибли более 50 тысяч человек. Власти назвали произошедшее "катастрофой века".
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ЗемлетрясениеВ миреПроисшествияНовостиКаспийское мореТурция
 
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