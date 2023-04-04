https://crimea.ria.ru/20230404/planetu-snova-likhoradit-zemletryaseniya-v-turtsii-i-kaspiyskom-more-1127964107.html

Планету снова лихорадит: землетрясения в Турции и Каспийском море

Планету снова лихорадит: землетрясения в Турции и Каспийском море - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Планету снова лихорадит: землетрясения в Турции и Каспийском море

Подземные толчки зафиксированы снова в турецкой провинции Кахраманмараш и в Каспийском море. РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T10:45

2023-04-04T10:45

2023-04-04T10:45

землетрясение

в мире

происшествия

новости

каспийское море

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Подземные толчки зафиксированы снова в турецкой провинции Кахраманмараш и в Каспийском море.Землетрясение в турецком районе Гексун магнитудой 3,9 произошло в 06:19 (совпадает с московским временем), сообщает местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).По данным AFAD, очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.В Каспийском море землетрясение произошло на глубине 62 километра, сообщается на сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.Последнее ощутимое землетрясение в этой области азербайджанские сейсмологи фиксировали 24 ноября прошлого года. Тогда эпицентр находился на глубине 61 километра, магнитуда землетрясения составила 4,2 балла.Шестого февраля мощные подземные толчки произошли в турецкой провинции Кахраманмараш. Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 случились с интервалом в 9 часов. Последствия катастрофы ощущались в 11 провинциях Турции и в соседних странах, из которых более всего пострадала Сирия. В результате только в Турции погибли более 50 тысяч человек. Власти назвали произошедшее "катастрофой века".Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение на Камчатке - в ряде районов пропал светВ Папуа – Новой Гвинее землетрясение магнитудой 7,4 - что известноЗемлетрясения в Турции: число жертв превысило 50 тысяч

каспийское море

турция

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, в мире, происшествия, новости, каспийское море, турция