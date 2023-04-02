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В Папуа – Новой Гвинее землетрясение магнитудой 7,4 - что известно
В Папуа – Новой Гвинее землетрясение магнитудой 7,4 - что известно - РИА Новости Крым, 02.04.2023
В Папуа – Новой Гвинее землетрясение магнитудой 7,4 - что известно
В Папуа – Новой Гвинее зафисировано землетрясение магнитудой 7,4 балла, сообщает Европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T21:57
2023-04-02T21:57
2023-04-02T21:57
землетрясение
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происшествия
папуа - новая гвинея
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Папуа – Новой Гвинее зафисировано землетрясение магнитудой 7,4 балла, сообщает Европейский сейсмологический центр. По данным сейсмологов, мощный толчок произошел в четыре часа утра по местному времени, в 38 километрах к юго-востоку от города Амбунти с населением 2 тыс. человек.Очаг землетрясения залегал на глубине 73 километров. К этому часу сведений о жертвах и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.Также, по данным сейсмоцентра, в воскресенье толчки магнитудой более 4 баллов фиксировали в Мексике, у восточных берегов Японии, в Индонезии и Аргентине.Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 и 7 февраля. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Погибли более 50 тысяч человек.После этого подземные толчки фиксировались и продолжают происходить во многих странах мира: России, в том числе и в Крыму, Дагестане, Японии, на Аляске, в Эквадоре, Италии, Филиппинах, Киргизии, Таджикистане, Италии.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ставрополье произошло землетрясение: что известноВ Турции произошло новое землетрясениеНовое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог
папуа - новая гвинея
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землетрясение, в мире, происшествия, папуа - новая гвинея, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, новости
В Папуа – Новой Гвинее землетрясение магнитудой 7,4 - что известно
Европейский сейсмоцентр: в Папуа – Новой Гвинее мощное землетрясение
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым.
В Папуа – Новой Гвинее зафисировано землетрясение магнитудой 7,4 балла, сообщает
Европейский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, мощный толчок произошел в четыре часа утра по местному времени, в 38 километрах к юго-востоку от города Амбунти с населением 2 тыс. человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 73 километров. К этому часу сведений о жертвах и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.
Также, по данным сейсмоцентра, в воскресенье толчки магнитудой более 4 баллов фиксировали в Мексике, у восточных берегов Японии, в Индонезии и Аргентине.
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 и 7 февраля. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Погибли более 50 тысяч человек.
После этого подземные толчки фиксировались и продолжают происходить во многих странах мира: России, в том числе и в Крыму, Дагестане, Японии, на Аляске, в Эквадоре, Италии, Филиппинах, Киргизии, Таджикистане, Италии.
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