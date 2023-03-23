https://crimea.ria.ru/20230323/v-turtsii-proizoshlo-novoe-zemletryasenie-1127723388.html

В Турции произошло новое землетрясение

В Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости Крым, 23.03.2023

В Турции произошло новое землетрясение

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло очередное землетрясение магнитудой 5,3, сообщает РИА Новости со ссылкой науправление по ликвидации последствий... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T13:31

2023-03-23T13:31

2023-03-23T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В турецкой провинции Кахраманмараш произошло очередное землетрясение магнитудой 5,3, сообщает РИА Новости со ссылкой науправление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.Два мощных землетрясения с интервалом в девять часов, магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.По словам главного научного сотрудника Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН (ИТПЗ) Александр Горшкова, катаклизмы такого масштаба в этой области Турции происходят постоянно. Это сейсмически опасная зона. Такое огромное количество жертв и масштабы разрушений связаны с "плохими инженерными решениями, избранными при строительстве домов".Читайте также на РИА Новости Крым:Землю опять трясет - сильные толчки в северном ИранеМагнитуда 6,8: в Афганистане мощное землетрясение - что известноЗемлетрясения в Турции: число жертв превысило 50 тысяч

https://crimea.ria.ru/20230323/pochemu-uchenye-ne-mogut-predskazat-zemletryaseniya-1127710171.html

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