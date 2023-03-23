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В Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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В Турции произошло новое землетрясение
В Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости Крым, 23.03.2023
В Турции произошло новое землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло очередное землетрясение магнитудой 5,3, сообщает РИА Новости со ссылкой науправление по ликвидации последствий... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T13:31
2023-03-23T13:31
землетрясение
в мире
происшествия
турция
землетрясение в турции и сирии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В турецкой провинции Кахраманмараш произошло очередное землетрясение магнитудой 5,3, сообщает РИА Новости со ссылкой науправление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.Два мощных землетрясения с интервалом в девять часов, магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.По словам главного научного сотрудника Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН (ИТПЗ) Александр Горшкова, катаклизмы такого масштаба в этой области Турции происходят постоянно. Это сейсмически опасная зона. Такое огромное количество жертв и масштабы разрушений связаны с "плохими инженерными решениями, избранными при строительстве домов".Читайте также на РИА Новости Крым:Землю опять трясет - сильные толчки в северном ИранеМагнитуда 6,8: в Афганистане мощное землетрясение - что известноЗемлетрясения в Турции: число жертв превысило 50 тысяч
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РИА Новости Крым
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землетрясение, в мире, происшествия, турция, землетрясение в турции и сирии, новости
В Турции произошло новое землетрясение

В турецкой провинции Кахраманмараш землетрясение магнитудой 5,3

13:31 23.03.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий землетрясения в Турции
Ликвидация последствий землетрясения в Турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В турецкой провинции Кахраманмараш произошло очередное землетрясение магнитудой 5,3, сообщает РИА Новости со ссылкой науправление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
"Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в районе Гоксюн провинции Кахраманмараш в 12:19 (совпадает с мск)", - сообщило ведомство.
Два мощных землетрясения с интервалом в девять часов, магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.
По словам главного научного сотрудника Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН (ИТПЗ) Александр Горшкова, катаклизмы такого масштаба в этой области Турции происходят постоянно. Это сейсмически опасная зона. Такое огромное количество жертв и масштабы разрушений связаны с "плохими инженерными решениями, избранными при строительстве домов".
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