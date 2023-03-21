https://crimea.ria.ru/20230321/magnituda-68-v-afganistane-moschneyshee-zemletryasenie---chto-izvestno-1127685811.html

Магнитуда 6,8: в Афганистане мощное землетрясение - что известно

Магнитуда 6,8: в Афганистане мощное землетрясение - что известно - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Магнитуда 6,8: в Афганистане мощное землетрясение - что известно

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в Афганистане во вторник, сообщает Европейский-средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T20:56

2023-03-21T20:56

2023-03-21T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в Афганистане во вторник, сообщает Европейский-средиземноморский сейсмологический центр.По данным ученых, эпицентр находился в регионе Гиндукуш, в 48 км западнее 12-тысчного города Ишкашима, который находится вблизи границы в Таджикистаном. Толчок произошел в 21.17 по местному времени, на глубине 194 метров.Отмечается, что затронуты страны Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Афганистан. Пока информации о разрушениях и пострадавших нет.Ранее 6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.По последним данным, число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч.18 марта землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Эквадоре, оно унесло жизни 14 человек, еще 446 жителей получили ранения, повреждены 180 домов, 84 полностью разрушены.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции расчистили 20 процентов завалов после февральских землетрясенийНа Аляске произошло землетрясениеОпять трясет: новые землетрясения произошли в Турции и Иране

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землетрясение, афганистан, пакистан, иран, землетрясение в таджикистане, таджикистан, узбекистан, происшествия, новости, в мире