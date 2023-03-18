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В Турции расчистили 20 процентов завалов после февральских землетрясений - РИА Новости Крым, 18.03.2023
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В Турции расчистили 20 процентов завалов после февральских землетрясений
В Турции расчистили 20 процентов завалов после февральских землетрясений - РИА Новости Крым, 18.03.2023
В Турции расчистили 20 процентов завалов после февральских землетрясений
Специалисты завершили расчистку 22% завалов спустя полтора месяца после землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции, сообщил в субботу вице-президент страны... РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T19:31
2023-03-18T19:53
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Специалисты завершили расчистку 22% завалов спустя полтора месяца после землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции, сообщил в субботу вице-президент страны Фуат Октай.Он отметил, что близится к завершению оценка состояния зданий в 11 провинциях после катастрофы – по последним данным, разрушены или будут снесены порядка 300 тысяч зданий.По словам Октая, уже начато строительство порядка 35 тысяч квартир для пострадавших от землетрясений.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали более 49 тысяч человек.6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 49 тысяч человек. Почти два миллиона граждан были эвакуированы из зоны бедствия. Людей разместили палатках и контейнерных домах.После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компанийУченые Евразийского сейсмического центра фиксировали подземные толчки на протяжении значительного времени как в Турции и Сирии, так и в Таджикистане, на границе Киргизии и Китая.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение произошло на КамчаткеНовое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог
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РИА Новости Крым
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4.7
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землетрясение в турции и сирии, землетрясение, турция, в мире, новости, новости
В Турции расчистили 20 процентов завалов после февральских землетрясений

Власти Турции сообщили о расчистке более 20% завалов после февральских землетрясений

19:31 18.03.2023 (обновлено: 19:53 18.03.2023)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий землетрясения продолжается в Турции
Ликвидация последствий землетрясения продолжается в Турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Специалисты завершили расчистку 22% завалов спустя полтора месяца после землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции, сообщил в субботу вице-президент страны Фуат Октай.
"Мы оперативно устраняем завалы - на данный момент расчищены 22% завалов", - заявил Октай на брифинге в Анкаре.
Он отметил, что близится к завершению оценка состояния зданий в 11 провинциях после катастрофы – по последним данным, разрушены или будут снесены порядка 300 тысяч зданий.
По словам Октая, уже начато строительство порядка 35 тысяч квартир для пострадавших от землетрясений.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали более 49 тысяч человек.
6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 49 тысяч человек. Почти два миллиона граждан были эвакуированы из зоны бедствия. Людей разместили палатках и контейнерных домах.
После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний
Ученые Евразийского сейсмического центра фиксировали подземные толчки на протяжении значительного времени как в Турции и Сирии, так и в Таджикистане, на границе Киргизии и Китая.
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