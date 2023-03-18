https://crimea.ria.ru/20230318/v-turtsii-raschistili-20-protsentov-zavalov-posle-fevralskikh-zemletryaseniy-1127634656.html

В Турции расчистили 20 процентов завалов после февральских землетрясений

В Турции расчистили 20 процентов завалов после февральских землетрясений - РИА Новости Крым, 18.03.2023

В Турции расчистили 20 процентов завалов после февральских землетрясений

Специалисты завершили расчистку 22% завалов спустя полтора месяца после землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции, сообщил в субботу вице-президент страны... РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T19:31

2023-03-18T19:31

2023-03-18T19:53

землетрясение в турции и сирии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Специалисты завершили расчистку 22% завалов спустя полтора месяца после землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции, сообщил в субботу вице-президент страны Фуат Октай.Он отметил, что близится к завершению оценка состояния зданий в 11 провинциях после катастрофы – по последним данным, разрушены или будут снесены порядка 300 тысяч зданий.По словам Октая, уже начато строительство порядка 35 тысяч квартир для пострадавших от землетрясений.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали более 49 тысяч человек.6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 49 тысяч человек. Почти два миллиона граждан были эвакуированы из зоны бедствия. Людей разместили палатках и контейнерных домах.После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компанийУченые Евразийского сейсмического центра фиксировали подземные толчки на протяжении значительного времени как в Турции и Сирии, так и в Таджикистане, на границе Киргизии и Китая.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение произошло на КамчаткеНовое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в турции и сирии, землетрясение, турция, в мире, новости, новости