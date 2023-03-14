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Землетрясение произошло на Камчатке

Землетрясение произошло на Камчатке - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Землетрясение произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T15:01

2023-03-14T15:01

2023-03-14T15:01

землетрясение

камчатка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.Подземный толчок зафиксирован в 22:01 по местному времени (13:01 мск) в акватории Тихого океана. По данным ученых, очаг залегал на глубине 15 километров. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 194 километра.Землетрясение подтвердил и Европейский сейсмологический центр. Однако он сообщает о магнитуде 4,9, при этом очаг находился на глубине 10 км.О последствиях пока не сообщается.Россию "трясет"9 марта у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3. Очаг находился в 166 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 30 км. Вслед за этим подземным толчком последовали еще два - оба магнитудой 4,5. Данных о пострадавших и разрушениях не было.А за день до этого землетрясение магнитудой 5,8 ученые зафиксировали в районе Курильских островов. По данным Европейского сейсмологического центра, эпицентр находился в 101 км от города Северо-Курильск Сахалинской области.Также в начале марта толчки магнитудой 4,1 были зарегистрированы в Черном море у берегов Турции.России пророчат "мегаземлетрясение"Сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции и Сирии, прогнозирует сильные подземные толчки в марте на Дальнем Востоке.Ученый полагает, что из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна уже в начале весны планету может поразить "мегаземлетрясение"с магнитудой 8,5 и выше. В зоне риска - Камчатка, Курильские острова, Япония, Филиппины и другие страны.Он призвал жителей названных регионов, а также тех, кто живет в сейсмоопасных областях, иметь план действий на случай землетрясения.Читайте также на РИА Новости Крым:Новое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмологВ Италии произошло землетрясениеНовые землетрясения произошли в Казахстане и Таджикистане

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, камчатка, в мире, россия, происшествия, новости