Рейтинг@Mail.ru
Новые землетрясения произошли в Казахстане и Таджикистане - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230304/novye-zemletryaseniya-proizoshli-v-kazakhstane-i-tadzhikistane--1127346287.html
Новые землетрясения произошли в Казахстане и Таджикистане
Новые землетрясения произошли в Казахстане и Таджикистане - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Новые землетрясения произошли в Казахстане и Таджикистане
В субботу новые землетрясения произошли в Казахстане и Таджикистане. Об этом со ссылкой на региональный МЧС сообщает Sputnik Казахстан. РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T15:33
2023-03-04T15:24
землетрясение в таджикистане
землетрясение
таджикистан
казахстан
происшествия
в мире
новости
китай
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110663/75/1106637598_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_e7c6aa50a319462b1bcc0aefffd991ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В субботу новые землетрясения произошли в Казахстане и Таджикистане. Об этом со ссылкой на региональный МЧС сообщает Sputnik Казахстан.Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в 400 километрах к югу от Алма-Аты около 15:40 по местному времени. Магнитуда колебаний составила 4,3. Очаг залегал на территории Китая на глубине пять километров.Кроме того, в Таджикистане утром 4 марта также произошло землетрясение в 370 км юго-восточнее Душанбе.В Азербайджане фиксировались толчки магнитудой 3,1. Землетрясения в Турции и Новой ЗеландииРанее в субботу Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о новых толчках в Турции и Новой Зеландии. Сейсмологи отмечали, что утром в субботу землетрясение магнитудой 4,3 произошло в восточной части Турции. Его эпицентр находился в шести километрах к северо-западу от города Челикхан в провинции Адыяман. Толчки 3,2 балла фиксировались и в центральной Турции. Очаг залегал на глубине пяти километров в 48 км к юго-западу от Малатьи, уточнили сейсмологи.Кроме того, землетрясение произошло в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Там зафиксированы толчки магнитудой 6,9.6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Землетрясения на границе с КитаемЭто уже не перввая серия землетрясений в регионе. 27 февраля МЧС Казахстана сообщало о землетрясении магнитудой 5,9 в 279 км на юго-восток от Алма-Аты, на границе с Китаем. В Алма-Ате толчки ощущались силой 2 балла. Уже 28 февраля серия землетрясений произошла в Таджикистане. По данным Евразийского сейсмического центра, эпицентр одного из них располагался на глубине 20 км, к юго-юго-востоку от города Оша с населением около 200 тысяч человек, и в 74 км к юго-западу от города Мургаба с населением 10,8 тысяч человек.В свою очередь сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции и Сирии, заявил, что сильные подземные толчки могут произойти в марте на Дальнем Востоке из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна. По мнению ученого, уже в первой декаде марта планету может поразить "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человекДрожь земли: новые землетрясения в Таджикистане, Киргизии и Турции
https://crimea.ria.ru/20230227/zemletryaseniya-v-turtsii-skolko-esche-i-kto-sleduyuschiy--ekspert-1127239499.html
таджикистан
казахстан
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110663/75/1106637598_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_74c3a23446138cb9a8f990979597fb3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение в таджикистане, землетрясение, таджикистан, казахстан, происшествия, в мире, новости, китай, общество
Новые землетрясения произошли в Казахстане и Таджикистане

В субботу землетрясения зафиксировали на границе Казахстана с Китаем и в Таджикистане

15:33 04.03.2023
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В субботу новые землетрясения произошли в Казахстане и Таджикистане. Об этом со ссылкой на региональный МЧС сообщает Sputnik Казахстан.
Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в 400 километрах к югу от Алма-Аты около 15:40 по местному времени. Магнитуда колебаний составила 4,3. Очаг залегал на территории Китая на глубине пять километров.
Кроме того, в Таджикистане утром 4 марта также произошло землетрясение в 370 км юго-восточнее Душанбе.
В Азербайджане фиксировались толчки магнитудой 3,1.

Землетрясения в Турции и Новой Зеландии

Ранее в субботу Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о новых толчках в Турции и Новой Зеландии.
Сейсмологи отмечали, что утром в субботу землетрясение магнитудой 4,3 произошло в восточной части Турции. Его эпицентр находился в шести километрах к северо-западу от города Челикхан в провинции Адыяман.
Толчки 3,2 балла фиксировались и в центральной Турции. Очаг залегал на глубине пяти километров в 48 км к юго-западу от Малатьи, уточнили сейсмологи.
Кроме того, землетрясение произошло в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Там зафиксированы толчки магнитудой 6,9.
6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
Женщина пытается согреться у костра в Адиямане, юго-восточная Турция - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
27 февраля, 21:16Эксклюзивы РИА Новости Крым
Землетрясения в Турции: сколько еще и кто следующий – эксперт

Землетрясения на границе с Китаем

Это уже не перввая серия землетрясений в регионе. 27 февраля МЧС Казахстана сообщало о землетрясении магнитудой 5,9 в 279 км на юго-восток от Алма-Аты, на границе с Китаем. В Алма-Ате толчки ощущались силой 2 балла. Уже 28 февраля серия землетрясений произошла в Таджикистане. По данным Евразийского сейсмического центра, эпицентр одного из них располагался на глубине 20 км, к юго-юго-востоку от города Оша с населением около 200 тысяч человек, и в 74 км к юго-западу от города Мургаба с населением 10,8 тысяч человек.
В свою очередь сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции и Сирии, заявил, что сильные подземные толчки могут произойти в марте на Дальнем Востоке из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна. По мнению ученого, уже в первой декаде марта планету может поразить "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек
Дрожь земли: новые землетрясения в Таджикистане, Киргизии и Турции
 
Землетрясение в ТаджикистанеЗемлетрясениеТаджикистанКазахстанПроисшествияВ миреНовостиКитайОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31Защиту Херсонской области усилят после теракта под Брянском
17:02Более 200 автомобилей ждут очереди на паромы в Крым
16:29"Отравление" Скрипалей, или Пять лет антироссийской кампании Лондона
16:16Что почем: ярмарки крымской еды в Симферополе 0:52
15:54Понял, что лучше идти: раненный диверсантами Федор рассказал о нападении
15:33Новые землетрясения произошли в Казахстане и Таджикистане
15:11Зеленский опять поделился мечтами об Украине в ЕС
14:46Костомаров начал приходить в сознание
14:22Тандем истребителей и ПВО: сбиты три Ми-8, 12 ракет HIMARS и 11 дронов
14:02Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУ
13:38Как работает Керченская паромная переправа 4 марта
12:59Врачи пытаются выводить фигуриста Костомарова из медикаментозного сна
12:41Дети до 17 лет смогут путешествовать на поездах со скидкой 50%
12:19ВСУ атаковали приграничье Курской области
11:57Страшное ДТП в Сочи: полицейский погиб в лобовом столкновении с "ГАЗелью"
11:39ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Донбассе – двое раненых
11:17В Севастополе будет стрелять ПВО – в чем причина
10:55Более сотни заболевших: ситуация с COVID в Крыму и Севастополе
10:33Мир снова трясет: землетрясения произошли в Турции и Новой Зеландии
10:04Давала деньги ВСУ: москвичка задержана за госизмену
Лента новостейМолния