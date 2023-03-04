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Новые землетрясения произошли в Казахстане и Таджикистане

Новые землетрясения произошли в Казахстане и Таджикистане - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Новые землетрясения произошли в Казахстане и Таджикистане

В субботу новые землетрясения произошли в Казахстане и Таджикистане. Об этом со ссылкой на региональный МЧС сообщает Sputnik Казахстан. РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T15:33

2023-03-04T15:33

2023-03-04T15:24

землетрясение в таджикистане

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В субботу новые землетрясения произошли в Казахстане и Таджикистане. Об этом со ссылкой на региональный МЧС сообщает Sputnik Казахстан.Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в 400 километрах к югу от Алма-Аты около 15:40 по местному времени. Магнитуда колебаний составила 4,3. Очаг залегал на территории Китая на глубине пять километров.Кроме того, в Таджикистане утром 4 марта также произошло землетрясение в 370 км юго-восточнее Душанбе.В Азербайджане фиксировались толчки магнитудой 3,1. Землетрясения в Турции и Новой ЗеландииРанее в субботу Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о новых толчках в Турции и Новой Зеландии. Сейсмологи отмечали, что утром в субботу землетрясение магнитудой 4,3 произошло в восточной части Турции. Его эпицентр находился в шести километрах к северо-западу от города Челикхан в провинции Адыяман. Толчки 3,2 балла фиксировались и в центральной Турции. Очаг залегал на глубине пяти километров в 48 км к юго-западу от Малатьи, уточнили сейсмологи.Кроме того, землетрясение произошло в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Там зафиксированы толчки магнитудой 6,9.6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Землетрясения на границе с КитаемЭто уже не перввая серия землетрясений в регионе. 27 февраля МЧС Казахстана сообщало о землетрясении магнитудой 5,9 в 279 км на юго-восток от Алма-Аты, на границе с Китаем. В Алма-Ате толчки ощущались силой 2 балла. Уже 28 февраля серия землетрясений произошла в Таджикистане. По данным Евразийского сейсмического центра, эпицентр одного из них располагался на глубине 20 км, к юго-юго-востоку от города Оша с населением около 200 тысяч человек, и в 74 км к юго-западу от города Мургаба с населением 10,8 тысяч человек.В свою очередь сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции и Сирии, заявил, что сильные подземные толчки могут произойти в марте на Дальнем Востоке из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна. По мнению ученого, уже в первой декаде марта планету может поразить "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человекДрожь земли: новые землетрясения в Таджикистане, Киргизии и Турции

https://crimea.ria.ru/20230227/zemletryaseniya-v-turtsii-skolko-esche-i-kto-sleduyuschiy--ekspert-1127239499.html

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