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У берегов Курил произошло землетрясение
У берегов Курил произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 08.03.2023
У берегов Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в районе Курильских островов в среду, 8 марта, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T09:57
2023-03-08T09:57
2023-03-08T10:26
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природа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в районе Курильских островов в среду, 8 марта, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.Все о землетрясениях в мире читайте тут>>>По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков зафиксирован в 101 км от города Северо-Курильск Сахалинской области около 17:03 по местному времени (9:03 по мск), глубина очага – 60 км. Население Северо-Курильска составляет около 2400 человек, о пострадавших и разрушениях не сообщается.Последний раз ученые фиксировали землетрясение у берегов Курил 17 февраля. Тогда магнитуда толчков составила 5,0, эпицентр располагался в 35 километрах северо-западнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков находился на глубине 160 км.Землетрясения в разных странахНакануне землетрясение магнитудой 6 произошло на острове Минданао на юге Филиппинского архипелага. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее землетрясения также произошли в Казахстане, Таджикистане и Новой Зеландии. Наибольшее – магнитудой 6,9 – было зафиксировано в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Во всех случаях информации о пострадавших не поступало. 27 февраля МЧС Казахстана сообщило о землетрясении магнитудой 5,9 в 279 км на юго-восток от Алма-Аты, на границе с Китаем. В Алма-Ате толчки ощущались силой 2 балла. А на следующий день новая серия землетрясений произошла в Таджикистане. Самые разрушительные землетрясения за последнее время произошли в начале февраля в Турции, в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. По последним данным, погибли в стране около 46 тысяч человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"В Крыму собрали около 3 млн рублей пострадавшим от землетрясения в ТурцииУченый назвал самый действенный способ противостоять землетрясениям
https://crimea.ria.ru/20230227/uchenyy-nazval-samoe-bezopasnoe-mesto-v-krymu-na-sluchay-zemletryaseniya-1127238850.html
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землетрясение, общество, россия, камчатка, происшествия, безопасность, природа
У берегов Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курильских островов
09:57 08.03.2023 (обновлено: 10:26 08.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в районе Курильских островов в среду, 8 марта, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков зафиксирован в 101 км от города Северо-Курильск Сахалинской области около 17:03 по местному времени (9:03 по мск), глубина очага – 60 км. Население Северо-Курильска составляет около 2400 человек, о пострадавших и разрушениях не сообщается.
Последний раз ученые фиксировали землетрясение у берегов Курил 17 февраля. Тогда магнитуда толчков составила 5,0, эпицентр располагался в 35 километрах северо-западнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков находился на глубине 160 км.
Землетрясения в разных странах
Накануне землетрясение магнитудой 6 произошло на острове Минданао на юге Филиппинского архипелага
. Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее землетрясения также произошли в Казахстане, Таджикистане
и Новой Зеландии. Наибольшее – магнитудой 6,9 – было зафиксировано в районе Кермадекского архипелага
, входящего в состав Новой Зеландии. Во всех случаях информации о пострадавших не поступало.
27 февраля МЧС Казахстана сообщило о землетрясении магнитудой 5,9 в 279 км на юго-восток от Алма-Аты, на границе с Китаем. В Алма-Ате толчки ощущались силой 2 балла. А на следующий день новая серия землетрясений произошла в Таджикистане.
Самые разрушительные землетрясения за последнее время произошли в начале февраля в Турции
, в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. По последним данным, погибли в стране около 46 тысяч человек.
Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
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