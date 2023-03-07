https://crimea.ria.ru/20230307/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-filippinakh-1127382878.html

Сильное землетрясение произошло на Филиппинах

Сильное землетрясение произошло на Филиппинах - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Сильное землетрясение произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано во вторник утром на острове Минданао на юге Филиппинского архипелага. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T10:10

2023-03-07T10:10

2023-03-07T10:10

землетрясение

в мире

происшествия

безопасность

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано во вторник утром на острове Минданао на юге Филиппинского архипелага. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.Подземные толчки зафиксированы в 7 км к востоку от Сан-Мариано, где проживают 18,6 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.На данный момент информации о пострадавших или разрушениях нет.Землетрясения в разных странахРанее землетрясения произошлив Казахстане, Таджикистане и Новой Зеландии. Наибольшее - магнитудой 6,9 – было зафиксировано в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Во всех случаях информации о пострадавших не поступало.Кроме того, 27 февраля МЧС Казахстана сообщило о землетрясении магнитудой 5,9 в 279 км на юго-восток от Алма-Аты, на границе с Китаем. В Алма-Ате толчки ощущались силой 2 балла. А на следующий день новая серия землетрясений произошла в Таджикистане.Самые разрушительные землетрясения за последнее время зафиксированы 6 февраля в Турции. В провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны произошли два подземных толчка магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. По последним данным, погибли в стране около 46 тысяч человек.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Миру грозит мегаземлетрясениеСильные подземные толчки могут произойти в марте и на Дальнем Востоке, заявил сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции и Сирии.Ученый полагает, что из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна уже в начале весны планету может поразить "мегаземлетрясение"с магнитудой 8,5 и выше. В зоне риска - Камчатка, Курильские острова, Япония, Филиппины и другие страны.Он призвал жителей названных регионов, а также тех, кто живет в сейсмоопасных областях, иметь план действий на случай землетрясения.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрожь земли: новые землетрясения в Таджикистане, Киргизии и ТурцииЗемлетрясения в Турции: сколько еще и кто следующий – экспертЧисло жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек

https://crimea.ria.ru/20230213/astrolog-predskazal-zemletryaseniya-v-turtsii-i-v-krymu-esche-v-dekabre-1126950174.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, в мире, происшествия, безопасность, общество