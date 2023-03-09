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На Камчатке землетрясение магнитудой 5,3 - что известно
На Камчатке землетрясение магнитудой 5,3 - что известно - РИА Новости Крым, 09.03.2023
На Камчатке землетрясение магнитудой 5,3 - что известно
Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T10:27
2023-03-09T10:27
2023-03-09T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.Камчатское землетрясенияЗемлетрясение произошло в 14.06 по местному времени (5.06 мск). Очаг находился в 166 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 30 км.Вслед за этим толчком последовали еще два: в 17.08 и в 17.40 по местному времени - оба магнитудой 4,5.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Толчки в других регионахТакже 9 марта в 8.28 по местному времени землетрясение магнитудой 4 произошло в западной Турции, в 28 километрах к северо-востоку от Бандырмы. Очаг залегал на глубине 2 км. До этого толчок магнитудой 3,6 зафиксирован на востоке страны, в 28 км к юго-востоку от Ешилюрта, а также в 121 км от к северо-востоку от турецкого Синопа, в Черном море, магнитудой 3,9.В этот же день толчки разной силы с магнитудой от 4 до 4,5 фиксировали в Таджикистане, Мексике, Индонезии, Чили.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Курил произошло землетрясениеНовые землетрясения произошли в Казахстане и ТаджикистанеСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
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землетрясение, землетрясение в турции и сирии, камчатка, происшествия, россия, новости, в мире
На Камчатке землетрясение магнитудой 5,3 - что известно
У восточного побережья Камчатки зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,3
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым.
Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Камчатское землетрясения
Землетрясение произошло в 14.06 по местному времени (5.06 мск). Очаг находился в 166 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 30 км.
Вслед за этим толчком последовали еще два: в 17.08 и в 17.40 по местному времени - оба магнитудой 4,5.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Толчки в других регионах
Также 9 марта в 8.28 по местному времени землетрясение магнитудой 4 произошло в западной Турции, в 28 километрах к северо-востоку от Бандырмы. Очаг залегал на глубине 2 км. До этого толчок магнитудой 3,6 зафиксирован на востоке страны, в 28 км к юго-востоку от Ешилюрта, а также в 121 км от к северо-востоку от турецкого Синопа, в Черном море, магнитудой 3,9.
В этот же день толчки разной силы с магнитудой от 4 до 4,5 фиксировали в Таджикистане, Мексике, Индонезии, Чили.
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