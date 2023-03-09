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В Италии произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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В Италии произошло землетрясение
В Италии произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 09.03.2023
В Италии произошло землетрясение
В центральной части Италии в четверг произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T19:36
2023-03-09T18:57
италия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В центральной части Италии в четверг произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.Толчки зафиксированы в 15:05 по местному времени (18:05 мск) на глубине 10 км. Эпицентр находился в 21 км к северу от города Перуджи с населением 120 тысяч человек. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.Толчки в других регионахВ четверг землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. Подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы в акватории Тихого океана.Землетрясение произошло в 14.06 по местному времени (5.06 мск). Очаг находился в 166 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 30 км.Вслед за этим толчком последовали еще два: в 17.08 и в 17.40 по местному времени – оба магнитудой 4,5.О пострадавших и разрушениях не сообщалось.Также 9 марта в 8.28 по местному времени землетрясение магнитудой 4 произошло в западной Турции, в 28 километрах к северо-востоку от Бандырмы. Очаг залегал на глубине 2 км. До этого толчок магнитудой 3,6 зафиксирован на востоке страны, в 28 км к юго-востоку от Ешилюрта, а также в 121 км от к северо-востоку от турецкого Синопа, в Черном море.В этот же день толчки разной силы с магнитудой от 4 до 4,5 фиксировали в Таджикистане, Мексике, Индонезии, Чили.Читайте также на РИА Новости Крым:На Камчатке землетрясение магнитудой 5,3 - что известноУ берегов Курил произошло землетрясениеСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
https://crimea.ria.ru/20230307/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-filippinakh-1127382878.html
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италия, в мире, землетрясение, происшествия, общество, новости, землетрясение в таджикистане, землетрясение в турции и сирии, камчатка, мексика
В Италии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 произошло в центральной части Италии

19:36 09.03.2023
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В центральной части Италии в четверг произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.
Толчки зафиксированы в 15:05 по местному времени (18:05 мск) на глубине 10 км. Эпицентр находился в 21 км к северу от города Перуджи с населением 120 тысяч человек.
О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Толчки в других регионах

В четверг землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. Подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы в акватории Тихого океана.
Землетрясение произошло в 14.06 по местному времени (5.06 мск). Очаг находился в 166 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 30 км.
Вслед за этим толчком последовали еще два: в 17.08 и в 17.40 по местному времени – оба магнитудой 4,5.
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О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Также 9 марта в 8.28 по местному времени землетрясение магнитудой 4 произошло в западной Турции, в 28 километрах к северо-востоку от Бандырмы. Очаг залегал на глубине 2 км. До этого толчок магнитудой 3,6 зафиксирован на востоке страны, в 28 км к юго-востоку от Ешилюрта, а также в 121 км от к северо-востоку от турецкого Синопа, в Черном море.
В этот же день толчки разной силы с магнитудой от 4 до 4,5 фиксировали в Таджикистане, Мексике, Индонезии, Чили.
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