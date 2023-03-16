https://crimea.ria.ru/20230316/bolee-49-tysyach-pogibshikh-v-turtsii-nazvali-chislo-zhertv-zemletryaseniya-1127582453.html

Более 49 тысяч погибших: в Турции назвали число жертв землетрясения

Более 49 тысяч погибших: в Турции назвали число жертв землетрясения - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Более 49 тысяч погибших: в Турции назвали число жертв землетрясения

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 49 тысяч человек. Об этом со ссылкой на заявление президента страны Тайипа Эрдогана пишет РИА... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T14:15

2023-03-16T14:15

2023-03-16T14:15

землетрясение в черном море

землетрясение в турции и сирии

турция

землетрясение

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127224888_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_e5a49974de4e22d72fe8aa490b70115e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 49 тысяч человек. Об этом со ссылкой на заявление президента страны Тайипа Эрдогана пишет РИА Новости.В результате серии разрушительных землетрясений пострадали одиннадцать провинций страны.В начале месяца власти страны сообщали о 45 089 погибших, еще почти два миллиона граждан были эвакуированы из зоны бедствия. Людей разместили в 358 тысячах палаток и контейнерных домах.6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. В Сирии, где также ощущались подземные толчки, погибли более 8,5 тысяч человек.После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компанийУченые Евразийского сейсмического центра фиксировали подземные толчки на протяжении значительного времени как в Турции и Сирии, так и в Таджикистане, на границе Киргизии и Китая.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясения в Турции: сколько еще и кто следующий – экспертЧто делать при землетрясении: в доме, на улице или под заваламиСмерть из-за дождя: наводнения в Турции унесли жизни пяти человек

https://crimea.ria.ru/20230310/novoe-zemletryasenie-v-chernom-more-chego-zhdat-krymu--seysmolog-1127460557.html

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в черном море, землетрясение в турции и сирии, турция, землетрясение, новости, в мире