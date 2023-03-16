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Более 49 тысяч погибших: в Турции назвали число жертв землетрясения - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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Более 49 тысяч погибших: в Турции назвали число жертв землетрясения
Более 49 тысяч погибших: в Турции назвали число жертв землетрясения - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Более 49 тысяч погибших: в Турции назвали число жертв землетрясения
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 49 тысяч человек. Об этом со ссылкой на заявление президента страны Тайипа Эрдогана пишет РИА... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T14:15
2023-03-16T14:15
землетрясение в черном море
землетрясение в турции и сирии
турция
землетрясение
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 49 тысяч человек. Об этом со ссылкой на заявление президента страны Тайипа Эрдогана пишет РИА Новости.В результате серии разрушительных землетрясений пострадали одиннадцать провинций страны.В начале месяца власти страны сообщали о 45 089 погибших, еще почти два миллиона граждан были эвакуированы из зоны бедствия. Людей разместили в 358 тысячах палаток и контейнерных домах.6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. В Сирии, где также ощущались подземные толчки, погибли более 8,5 тысяч человек.После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компанийУченые Евразийского сейсмического центра фиксировали подземные толчки на протяжении значительного времени как в Турции и Сирии, так и в Таджикистане, на границе Киргизии и Китая.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясения в Турции: сколько еще и кто следующий – экспертЧто делать при землетрясении: в доме, на улице или под заваламиСмерть из-за дождя: наводнения в Турции унесли жизни пяти человек
https://crimea.ria.ru/20230310/novoe-zemletryasenie-v-chernom-more-chego-zhdat-krymu--seysmolog-1127460557.html
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землетрясение в черном море, землетрясение в турции и сирии, турция, землетрясение, новости, в мире
Более 49 тысяч погибших: в Турции назвали число жертв землетрясения

Эрдоган: число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49 тысяч человек

14:15 16.03.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий землетрясения продолжается в Турции
Ликвидация последствий землетрясения продолжается в Турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 49 тысяч человек. Об этом со ссылкой на заявление президента страны Тайипа Эрдогана пишет РИА Новости.
В результате серии разрушительных землетрясений пострадали одиннадцать провинций страны.
"В то время как 14 миллионов наших граждан пострадали напрямую, более 49 тысяч граждан погибли, более 115 тысяч получили ранения", – сообщил Эрдоган.
В начале месяца власти страны сообщали о 45 089 погибших, еще почти два миллиона граждан были эвакуированы из зоны бедствия. Людей разместили в 358 тысячах палаток и контейнерных домах.
6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. В Сирии, где также ощущались подземные толчки, погибли более 8,5 тысяч человек.
После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний
Ученые Евразийского сейсмического центра фиксировали подземные толчки на протяжении значительного времени как в Турции и Сирии, так и в Таджикистане, на границе Киргизии и Китая.
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