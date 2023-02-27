https://crimea.ria.ru/20230227/zemletryaseniya-v-turtsii-skolko-esche-i-kto-sleduyuschiy--ekspert-1127239499.html

Землетрясения в Турции: сколько еще и кто следующий – эксперт

Землетрясения в Турции: сколько еще и кто следующий – эксперт - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Землетрясения в Турции: сколько еще и кто следующий – эксперт

Серия разрушительных землетрясений, продолжающих потрясать Турцию с начала февраля, – это поистине аномальное явление, которое с той же силой рискует... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T21:16

2023-02-27T21:16

2023-02-27T21:16

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Серия разрушительных землетрясений, продолжающих потрясать Турцию с начала февраля, – это поистине аномальное явление, которое с той же силой рискует "перебраться" в сторону Греции и Румынии. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник научного отдела Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства, старший научный сотрудник лаборатории междисциплинарных исследований СевГУ Андрей Бессмертный.Аномальное явлениеТурция всегда была очень сейсмически активным регионом, и землетрясения там с магнитудой до 4-5 – очень частое явление, поэтому можно сказать, что ее трясет постоянно, но, конечно. не с такой большой энергией выхода, как в этот раз, сказал Бессмертный.Сколько еще может сотрясать Турцию, эксперт сказать затруднился: "Предсказать точно невозможно". Но отметил, что уже сейчас активность смещается, переходя "через турецкую плиту в зону Средиземного моря".Кто следующий"После Турции, я думаю, что это будет Греция, Румыния – вот тот район. Он связан именно с турецким линеаментом. То есть той линией, вдоль которой формируются напряжения, которые потом, разгружаясь, преобразуются в сейсмическую волну", – сказал Бессмертный.Предсказать сроки, когда именно возможен такой "переход" активности, сложно. И само предположение, что Грецию начнет трясти так же, как и Турцию, имеет вероятность не более 50%, добавил он.При этом не только Европа и Турция, но и Крым и Кавказ находятся в единой структуре – Альпийской складчатости, которая сейчас неспокойна, подчеркнул эксперт. Хотя в разных ее местах напряжения отличаются, а есть еще и так называемые поперечные сдвиги.Дальше "в связке" азиатские страны, поэтому неудивительно, что отголоски происходящего в Турции мы сегодня наблюдаем в Китае и Таджикистане, сказал эксперт. "Мы в единой геодинамической системе, в которой все между собой связано", – заметил эксперт.Бессмертный подчеркнул, что Таджикистан, Узбекистан и Азия в целом находятся слишком далеко, чтобы специалисты с помощью приборов из Крыма могли этот регион контролировать. "Сейсмические события, происходящие на Кавказе, в Турции, в Греции, Румынии – это ближняя зона, и нашими станциями мы можем сейсмические события здесь фиксировать", – пояснил Бессмертный.Об угрозах для КрымаОн отметил, что Крым находится на окраине той структуры, "которая трясет сейчас Турцию", с которой "идет параллельно", и пока явных предвестников повторения подобной активности для Крыма нет.В то же время эксперт напомнил, что "в закономерностях крымских землетрясений просматривается столетний "режим", упомянув разрушительные толчки в Крыму и Севастополе в 1927 году."8 баллов у нас уже было в Крыму, и 2027 год не за горами... Поэтому вообще следует ожидать", – заключил он.Землетрясения в феврале6 февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции. Отголоски толчков сотрясли и соседнюю Сирию. Позже автершоки продолжали сотрясать Турцию. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 18 февраля на юго-востоке страны. О новых толчках в Турции и Сирии сообщалось и позже, в том числе после 20 февраля. Службы оповещали о раненых, разрушениях и затоплениях территорий. Известно, что на этот раз толчки ощущались также на Кипре, в Израиле, Египте и Ливии. Общее число жертв землетрясений, по сообщениям властей, превысило 44 тысячи человек. Сообщалось, что количество афтершоков в Турции превысило норму в десять раз.21 февраля землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране. 23 февраля поступило сообщение о восьми землетрясениях, произошедших всего за сутки в Таджикистане. Максимальная магнитуда толчков составила 7,3. В минувшие выходные землетрясение вновь сотрясло Турцию, на этот раз ее центральную часть. Ночью 27 февраля на границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6.Также в этот день стало известно, что в Турции – очередное землетрясение на востоке страны. Позже сообщалось о жертвах и пострадавших в другом регионе Турции. Другие мнения о сейсмической активности в 2023 годуНа вопрос, могут ли разрушительные землетрясения в Турции с автершоками, потрясающими и другие страны, быть вызваны искусственно – человеком, ранее ответил доктор геолого-минералогических наук, директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман Мнение о том, являются ли турецкие землетрясения следствием испытаний оружия США, аргументированно высказал военный эксперт Александр Хроленко. А ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев предсказал повторение разрушительных землетрясений в Турции в ближайшее время и назвал самый опасный период с точки зрения подземных толчков на Земле в целом, объяснив это временным расположением четырех планет. Читайте также на РИА Новости Крым:После землетрясений в Турции проходят массовые аресты застройщиков Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые

https://crimea.ria.ru/20230227/zemletryasenie-proizoshlo-v-krymu--1127235852.html

https://crimea.ria.ru/20230227/zemletryasenie-v-krymu---zhdat-li-povtornykh-tolchkov-1127236680.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

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