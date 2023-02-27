Рейтинг@Mail.ru
В Турции снова произошло сильное землетрясение - теперь на востоке страны - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230227/v-turtsii-snova-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie---teper-na-vostoke-strany-1127225324.html
В Турции снова произошло сильное землетрясение - теперь на востоке страны
В Турции снова произошло сильное землетрясение - теперь на востоке страны - РИА Новости Крым, 27.02.2023
В Турции снова произошло сильное землетрясение - теперь на востоке страны
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник на востоке Турции. Об этом сообщает Евразийский средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T12:55
2023-02-27T12:55
землетрясение
в мире
происшествия
турция
землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127224888_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_cfde35342c8a569d25cb4e432b2dccde.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник на востоке Турции. Об этом сообщает Евразийский средиземноморский сейсмологический центр.Подземные толчки зафиксированы в 12:04 по местному времени. Землетрясение произошло на расстоянии 15 км от города Малатьи с населением 441 тысяч человек и в 123 км к северо-западу от города Шанлыурфы с населением около полумиллиона человек. Очаг землетрясения пролегал на глубине 10 км.На данный момент данных о разрушениях и пострадавших нет.Последствия землетрясенийКак сообщалось ранее, 6 февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 на юго-востоке Турции унесли жизни более 44 тысяч человек.Последствия масштабных бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране объявлено чрезвычайное положение.По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на Турцию обрушилось одно из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. По официальным данным, в Сирии в результате землетрясений, погибли более 8,5 тысяч человек.После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний.Ощутимые землетрясения произошли и в Таджикистане, у берегов Курил и на Камчатке. В этом случае обошлось без разрушений и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6 После землетрясений в Турции проходят массовые аресты застройщиков Новое землетрясение произошло в центральной Турции
https://crimea.ria.ru/20230216/1127022474.html
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127224888_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_82e6a40e57c663453d5a444f196adfaf.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение, в мире, происшествия, турция, землетрясение в турции и сирии
В Турции снова произошло сильное землетрясение - теперь на востоке страны

На востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6

12:55 27.02.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий землетрясения продолжается в Турции
Ликвидация последствий землетрясения продолжается в Турции
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник на востоке Турции. Об этом сообщает Евразийский средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки зафиксированы в 12:04 по местному времени. Землетрясение произошло на расстоянии 15 км от города Малатьи с населением 441 тысяч человек и в 123 км к северо-западу от города Шанлыурфы с населением около полумиллиона человек. Очаг землетрясения пролегал на глубине 10 км.
На данный момент данных о разрушениях и пострадавших нет.

Последствия землетрясений

Как сообщалось ранее, 6 февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 на юго-востоке Турции унесли жизни более 44 тысяч человек.
Последствия масштабных бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране объявлено чрезвычайное положение.
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на Турцию обрушилось одно из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. По официальным данным, в Сирии в результате землетрясений, погибли более 8,5 тысяч человек.
После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний.
Ощутимые землетрясения произошли и в Таджикистане, у берегов Курил и на Камчатке. В этом случае обошлось без разрушений и пострадавших.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6
После землетрясений в Турции проходят массовые аресты застройщиков
Новое землетрясение произошло в центральной Турции
Спасатели извлекают собаку по кличке Памук из-под обломков рухнувшего здания в Хатае 9 февраля 2023 года, через три дня после сильного землетрясения - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 21:01
Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясения
ЗемлетрясениеВ миреПроисшествияТурцияЗемлетрясение в Турции и Сирии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Глава ДНР Пушилин: заявления Зеленского по Крыму – не более чем пиар
13:08Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома
13:05Банки Крыма предлагают полный спектр услуг для инклюзивных клиентов
13:01Медвежья услуга: Пушилин оценил последствия подрыва дамбы в Артемовске
12:57Пушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и Авдеевки
12:55В Турции снова произошло сильное землетрясение - теперь на востоке страны
12:45Организаторы и активист ячейки "Свидетели Иеговы"* в Ялте получили сроки 1:09
12:35Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи
12:24В горах под Севастополем потерялись туристы
12:13Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят
12:08Взрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известно
12:00Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"
11:47Президент Приднестровья назвал напряженной ситуацию на госгранице
11:37Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – Хуснуллин
11:23Хуснуллин назвал дату запуска водовода из реки Дон в Донецк
11:16Профессионалы SputnikPro проводят в Симферополе мастер-класс для медиа
11:09Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
10:49ФСБ задержала в Севастополе двух "наводчиков" украинских спецслужб 1:04
10:45Умер политолог Глеб Павловский
10:33Двукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Лента новостейМолния