https://crimea.ria.ru/20230227/v-turtsii-snova-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie---teper-na-vostoke-strany-1127225324.html

В Турции снова произошло сильное землетрясение - теперь на востоке страны

В Турции снова произошло сильное землетрясение - теперь на востоке страны - РИА Новости Крым, 27.02.2023

В Турции снова произошло сильное землетрясение - теперь на востоке страны

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник на востоке Турции. Об этом сообщает Евразийский средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T12:55

2023-02-27T12:55

2023-02-27T12:55

землетрясение

в мире

происшествия

турция

землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127224888_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_cfde35342c8a569d25cb4e432b2dccde.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник на востоке Турции. Об этом сообщает Евразийский средиземноморский сейсмологический центр.Подземные толчки зафиксированы в 12:04 по местному времени. Землетрясение произошло на расстоянии 15 км от города Малатьи с населением 441 тысяч человек и в 123 км к северо-западу от города Шанлыурфы с населением около полумиллиона человек. Очаг землетрясения пролегал на глубине 10 км.На данный момент данных о разрушениях и пострадавших нет.Последствия землетрясенийКак сообщалось ранее, 6 февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 на юго-востоке Турции унесли жизни более 44 тысяч человек.Последствия масштабных бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране объявлено чрезвычайное положение.По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на Турцию обрушилось одно из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. По официальным данным, в Сирии в результате землетрясений, погибли более 8,5 тысяч человек.После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний.Ощутимые землетрясения произошли и в Таджикистане, у берегов Курил и на Камчатке. В этом случае обошлось без разрушений и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6 После землетрясений в Турции проходят массовые аресты застройщиков Новое землетрясение произошло в центральной Турции

https://crimea.ria.ru/20230216/1127022474.html

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, в мире, происшествия, турция, землетрясение в турции и сирии