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После землетрясений в Турции проходят массовые аресты застройщиков - РИА Новости Крым, 26.02.2023
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После землетрясений в Турции проходят массовые аресты застройщиков
После землетрясений в Турции проходят массовые аресты застройщиков - РИА Новости Крым, 26.02.2023
После землетрясений в Турции проходят массовые аресты застройщиков
В Турции проходят массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий, разрушенных в результате землетрясений. РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T19:02
2023-02-26T19:02
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
турция
в мире
происшествия
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Турции проходят массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий, разрушенных в результате землетрясений. Как пишет агентство Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний.По данным издания, подозрения о нарушениях строительных правил при возведении жилых домов, возникли у населения и властей из-за характера разрушений.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли сильные разрушения. После первых сильных толчков афтершоки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. 17 февраля в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате оказались разрушены еще несколько зданий. Число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило 44 тысячи человек. Для ликвидации последствий в пострадавшие страны были направлены поисково-спасательные отряды из России, США, стран Евросоюза и ближнего зарубежья.Одной из первых стран, которая пришла на помощь пострадавшему в результате землетрясений населению Турции и Сирии, стала Россия. По поручению президента Путина в кратчайший срок в зону чрезвычайной ситуации была направлена сводная группировка МЧС России. Спасатели проводили работы по разбору завалов и поиску пострадавших на самых сложных участках.14 февраля по решению президента Владимира Путина, группировка МЧС России завершает работы в зоне чрезвычайной ситуации, сотрудники возвращаются домой.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопленияКак землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу ЭрдоганаМощность 500 атомных бомб: Эрдоган о жертвах и спасенных в Турции
https://crimea.ria.ru/20230213/uchenyy-nazval-samyy-deystvennyy-sposob-protivostoyat-zemletryaseniyam-1126896382.html
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РИА Новости Крым
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96
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землетрясение в турции и сирии, землетрясение, турция, в мире, происшествия, строительство
После землетрясений в Турции проходят массовые аресты застройщиков

СМИ: после землетрясений в Турции арестованы 188 застройщиков

19:02 26.02.2023
 
© Sputnik TurkeyПоследствия землетрясения в Турции, Кахраманмараш 13.02.2023
Последствия землетрясения в Турции, Кахраманмараш 13.02.2023
© Sputnik Turkey
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Турции проходят массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий, разрушенных в результате землетрясений. Как пишет агентство Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний.
По данным издания, подозрения о нарушениях строительных правил при возведении жилых домов, возникли у населения и властей из-за характера разрушений.
"Некоторые многоэтажки завалились на бок, подмяв под себя нижние этажи. Как отмечают местные специалисты, это могло произойти в результате размыва почвы под фундаментом из-за неправильных расчетов при строительстве или вследствие сноса силовых элементов конструкции для переоборудования или расширения помещений",- цитирует сообщение турецкого агентства ТАСС.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли сильные разрушения. После первых сильных толчков афтершоки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. 17 февраля в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате оказались разрушены еще несколько зданий. Число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило 44 тысячи человек.
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13 февраля, 07:59Радио "Спутник в Крыму"
Ученый назвал самый действенный способ противостоять землетрясениям
Для ликвидации последствий в пострадавшие страны были направлены поисково-спасательные отряды из России, США, стран Евросоюза и ближнего зарубежья.
Одной из первых стран, которая пришла на помощь пострадавшему в результате землетрясений населению Турции и Сирии, стала Россия. По поручению президента Путина в кратчайший срок в зону чрезвычайной ситуации была направлена сводная группировка МЧС России. Спасатели проводили работы по разбору завалов и поиску пострадавших на самых сложных участках.
14 февраля по решению президента Владимира Путина, группировка МЧС России завершает работы в зоне чрезвычайной ситуации, сотрудники возвращаются домой.
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Землетрясение в Турции и СирииЗемлетрясениеТурцияВ миреПроисшествияСтроительство
 
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Заголовок открываемого материала
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