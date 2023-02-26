https://crimea.ria.ru/20230226/posle-zemletryaseniy-v-turtsii-prokhodyat-massovye-aresty-zastroyschikov-1127211303.html

После землетрясений в Турции проходят массовые аресты застройщиков

После землетрясений в Турции проходят массовые аресты застройщиков - РИА Новости Крым, 26.02.2023

После землетрясений в Турции проходят массовые аресты застройщиков

В Турции проходят массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий, разрушенных в результате землетрясений. РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T19:02

2023-02-26T19:02

2023-02-26T19:02

землетрясение в турции и сирии

землетрясение

турция

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происшествия

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Турции проходят массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий, разрушенных в результате землетрясений. Как пишет агентство Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний.По данным издания, подозрения о нарушениях строительных правил при возведении жилых домов, возникли у населения и властей из-за характера разрушений.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли сильные разрушения. После первых сильных толчков афтершоки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. 17 февраля в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате оказались разрушены еще несколько зданий. Число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило 44 тысячи человек. Для ликвидации последствий в пострадавшие страны были направлены поисково-спасательные отряды из России, США, стран Евросоюза и ближнего зарубежья.Одной из первых стран, которая пришла на помощь пострадавшему в результате землетрясений населению Турции и Сирии, стала Россия. По поручению президента Путина в кратчайший срок в зону чрезвычайной ситуации была направлена сводная группировка МЧС России. Спасатели проводили работы по разбору завалов и поиску пострадавших на самых сложных участках.14 февраля по решению президента Владимира Путина, группировка МЧС России завершает работы в зоне чрезвычайной ситуации, сотрудники возвращаются домой.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопленияКак землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу ЭрдоганаМощность 500 атомных бомб: Эрдоган о жертвах и спасенных в Турции

https://crimea.ria.ru/20230213/uchenyy-nazval-samyy-deystvennyy-sposob-protivostoyat-zemletryaseniyam-1126896382.html

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в турции и сирии, землетрясение, турция, в мире, происшествия, строительство