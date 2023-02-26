После землетрясений в Турции проходят массовые аресты застройщиков
СМИ: после землетрясений в Турции арестованы 188 застройщиков
© Sputnik TurkeyПоследствия землетрясения в Турции, Кахраманмараш 13.02.2023
© Sputnik Turkey
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Турции проходят массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий, разрушенных в результате землетрясений. Как пишет агентство Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний.
По данным издания, подозрения о нарушениях строительных правил при возведении жилых домов, возникли у населения и властей из-за характера разрушений.
"Некоторые многоэтажки завалились на бок, подмяв под себя нижние этажи. Как отмечают местные специалисты, это могло произойти в результате размыва почвы под фундаментом из-за неправильных расчетов при строительстве или вследствие сноса силовых элементов конструкции для переоборудования или расширения помещений",- цитирует сообщение турецкого агентства ТАСС.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли сильные разрушения. После первых сильных толчков афтершоки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. 17 февраля в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате оказались разрушены еще несколько зданий. Число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило 44 тысячи человек.
Для ликвидации последствий в пострадавшие страны были направлены поисково-спасательные отряды из России, США, стран Евросоюза и ближнего зарубежья.
Одной из первых стран, которая пришла на помощь пострадавшему в результате землетрясений населению Турции и Сирии, стала Россия. По поручению президента Путина в кратчайший срок в зону чрезвычайной ситуации была направлена сводная группировка МЧС России. Спасатели проводили работы по разбору завалов и поиску пострадавших на самых сложных участках.
14 февраля по решению президента Владимира Путина, группировка МЧС России завершает работы в зоне чрезвычайной ситуации, сотрудники возвращаются домой.
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