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Новое землетрясение произошло в центральной Турции
Новое землетрясение произошло в центральной Турции - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Новое землетрясение произошло в центральной Турции
В провинции Аксарай в центральной части Турции в субботу произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический... РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T15:09
2023-02-25T15:09
2023-02-25T15:57
землетрясение в турции и сирии
турция
происшествия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В провинции Аксарай в центральной части Турции в субботу произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.Отмечается, что очаг залегал на глубине 40 км к югу от города Аскарай. Подземные толчки зафиксированы около 13:27 25 февраля. Указывается, что в городе проживает 152 тысячи человек. О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.Землетрясения в Турции6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли сильные разрушения. После первых сильных землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. 17 февраля в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате толчков оказались разрушены еще несколько зданий.24 февраля число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило 44 тысячи человек. В среду, 22 февраля, специалисты Европейского средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали еще одно землетрясение в Турции магнитудой 4,4.Последствия масштабных бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение.По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Жертвами землетрясений на юго-востоке Турции стали более 44 тысяч человекВ Таджикистане за сутки произошло восемь землетрясенийЗемлетрясение произошло в Иране
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землетрясение в турции и сирии, турция, происшествия, в мире, новости, общество
Новое землетрясение произошло в центральной Турции
В турецкой провинции Аксарай произошло землетрясение магнитудой 5,2
15:09 25.02.2023 (обновлено: 15:57 25.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В провинции Аксарай в центральной части Турции в субботу произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что очаг залегал на глубине 40 км к югу от города Аскарай. Подземные толчки зафиксированы около 13:27 25 февраля. Указывается, что в городе проживает 152 тысячи человек.
О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.
Землетрясения в Турции
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли сильные разрушения. После первых сильных землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. 17 февраля в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение
магнитудой 5 баллов, в результате толчков оказались разрушены еще несколько зданий.
24 февраля число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило
44 тысячи человек.
В среду, 22 февраля, специалисты Европейского средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали еще одно землетрясение в Турции магнитудой 4,4.
Последствия масштабных бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение.
По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
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