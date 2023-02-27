https://crimea.ria.ru/20230227/novoe-zemletryasenie-v-turtsii--pogibshiy-i-pochti-70-ranenykh-1127230342.html

Новое землетрясение в Турции – погибший и почти 70 раненых

Новое землетрясение в Турции – погибший и почти 70 раненых - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Новое землетрясение в Турции – погибший и почти 70 раненых

Один человек погиб и еще 69 получили травмы в результате землетрясения в турецкой Малатье, которое произошло в понедельник днем. Об этом со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T14:09

2023-02-27T14:09

2023-02-27T14:09

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще 69 получили травмы в результате землетрясения в турецкой Малатье, которое произошло в понедельник днем. Об этом со ссылкой на главу управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнуса Сезера сообщает РИА Новости.Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 12:04 по местному времени. Эпицентр располагался в 15 км от Малатьи с населением 441 тысяч человек и в 123 км к северо-западу от города Шанлыурфы с населением около полумиллиона человек. Очаг пролегал на глубине 10 км. Местные СМИ сообщили об обрушении нескольких зданий.После этого землетрясения Евразийский сейсмический центр зафиксировал еще несколько подземных толчков магнитудой до 3,5.Все о землетрясении в Турции смотрите по ссылке >>Как сообщалось, 6 февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 на юго-востоке Турции унесли жизни более 44 тысяч человек. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. В Сирии, где также ощущались подземные толчки, погибли более 8,5 тысяч человек.После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний.Читайте также на РИА Новости Крым:На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6В Таджикистане за сутки произошло восемь землетрясенийЧто делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами

https://crimea.ria.ru/20230212/sekretnoe-oruzhie-ssha-i-zemletryasenie-v-turtsii-mnenie-eksperta-1126930902.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, землетрясение в турции и сирии, происшествия, в мире, землетрясение, общество, новости