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Новое землетрясение в Турции – погибший и почти 70 раненых - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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Новое землетрясение в Турции – погибший и почти 70 раненых
Новое землетрясение в Турции – погибший и почти 70 раненых - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Новое землетрясение в Турции – погибший и почти 70 раненых
Один человек погиб и еще 69 получили травмы в результате землетрясения в турецкой Малатье, которое произошло в понедельник днем. Об этом со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T14:09
2023-02-27T14:09
турция
землетрясение в турции и сирии
происшествия
в мире
землетрясение
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще 69 получили травмы в результате землетрясения в турецкой Малатье, которое произошло в понедельник днем. Об этом со ссылкой на главу управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнуса Сезера сообщает РИА Новости.Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 12:04 по местному времени. Эпицентр располагался в 15 км от Малатьи с населением 441 тысяч человек и в 123 км к северо-западу от города Шанлыурфы с населением около полумиллиона человек. Очаг пролегал на глубине 10 км. Местные СМИ сообщили об обрушении нескольких зданий.После этого землетрясения Евразийский сейсмический центр зафиксировал еще несколько подземных толчков магнитудой до 3,5.Все о землетрясении в Турции смотрите по ссылке &gt;&gt;Как сообщалось, 6 февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 на юго-востоке Турции унесли жизни более 44 тысяч человек. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. В Сирии, где также ощущались подземные толчки, погибли более 8,5 тысяч человек.После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний.Читайте также на РИА Новости Крым:На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6В Таджикистане за сутки произошло восемь землетрясенийЧто делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами
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турция, землетрясение в турции и сирии, происшествия, в мире, землетрясение, общество, новости
Новое землетрясение в Турции – погибший и почти 70 раненых

В турецкой Малатье при землетрясении погиб человек и еще 69 ранены

14:09 27.02.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий землетрясения продолжается в Турции
Ликвидация последствий землетрясения продолжается в Турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще 69 получили травмы в результате землетрясения в турецкой Малатье, которое произошло в понедельник днем. Об этом со ссылкой на главу управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнуса Сезера сообщает РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 12:04 по местному времени. Эпицентр располагался в 15 км от Малатьи с населением 441 тысяч человек и в 123 км к северо-западу от города Шанлыурфы с населением около полумиллиона человек. Очаг пролегал на глубине 10 км. Местные СМИ сообщили об обрушении нескольких зданий.
"К сожалению, по нашим данным, в результате землетрясения погиб один наш гражданин, 69 человек госпитализированы с различными травмами", - сообщил Сезер на брифинге.
После этого землетрясения Евразийский сейсмический центр зафиксировал еще несколько подземных толчков магнитудой до 3,5.
Все о землетрясении в Турции смотрите по ссылке >>
Как сообщалось, 6 февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 на юго-востоке Турции унесли жизни более 44 тысяч человек. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. В Сирии, где также ощущались подземные толчки, погибли более 8,5 тысяч человек.
После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний.
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