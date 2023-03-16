https://crimea.ria.ru/20230316/opyat-tryaset-novye-zemletryaseniya-proizoshli-v-turtsii-i-irane-1127588965.html

Опять трясет: новые землетрясения произошли в Турции и Иране

Опять трясет: новые землетрясения произошли в Турции и Иране - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Опять трясет: новые землетрясения произошли в Турции и Иране

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четверг в турецком городке Болу, который расположен в 250 километрах к востоку от Стамбула. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T17:38

2023-03-16T17:38

2023-03-16T17:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четверг в турецком городке Болу, который расположен в 250 километрах к востоку от Стамбула. Об этом со ссылкой на турецких сейсмологов пишет РИА Новости.Согласно информации Обсерватории Кандилли, после основных толчков, зарегистрированных в 13.55, последовали несколько афтершоков магнитудой 2. Отмечено, что очаг находился на глубине почти 10 километров в пригороде города Болу Кызылагыл.Землетрясения в Турции: сколько еще и кто следующий – эксперт >>К этому моменту данных о разрушениях и пострадавших нет.Кроме того, по данным Евразийского сейсмического центра, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в четверг и в Иране.6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 49 тысяч человек. Почти два миллиона граждан были эвакуированы из зоны бедствия. Людей разместили палатках и контейнерных домах.После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компанийУченые Евразийского сейсмического центра фиксировали подземные толчки на протяжении значительного времени как в Турции и Сирии, так и в Таджикистане, на границе Киргизии и Китая.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение произошло на КамчаткеНовое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог

https://crimea.ria.ru/20230301/seysmolog-predrek-miru-megazemletryasenie-1127280022.html

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иран

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, землетрясение в турции и сирии, в мире, происшествия, турция, иран