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На Аляске произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 19.03.2023
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На Аляске произошло землетрясение
На Аляске произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 19.03.2023
На Аляске произошло землетрясение
В воскресенье на Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Геологическая службы США (USGS). РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T19:32
2023-03-19T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье на Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Геологическая службы США (USGS). Подземные толчки зафиксированы на юге штата в США в 18.06 мск. Эпицентр располагался в 19 километрах к юго-западу от города Анкор Пойнт в штате Аляска. Очаг залегал на глубине 65,4 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Землетрясение в ЭквадореВ субботу, 18 марта, разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Эквадоре. В результате погибли 14 человек, 446 жителей получили ранения. Отмечается, что повреждены 180 домов, 84 полностью разрушены. Также повреждены 33 медицинских учреждения, и полностью уничтожены пять мостов. В воскресенье на место трагедии выезжал президент страны Гильермо Лассо.Последствия землетрясений в Турции6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 49 тысяч человек. Почти два миллиона граждан были эвакуированы из зоны бедствия. Людей разместили палатках и контейнерных домах.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибли 14 человек: последствия землетрясения в ЭквадореОпять трясет: новые землетрясения произошли в Турции и ИранеЗемлетрясение произошло на Камчатке
https://crimea.ria.ru/20230318/v-turtsii-raschistili-20-protsentov-zavalov-posle-fevralskikh-zemletryaseniy-1127634656.html
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новости, в мире, сша, землетрясение, происшествия, новости, общество, аляска
На Аляске произошло землетрясение

На Аляске в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,4 – сейсмологи

19:32 19.03.2023 (обновлено: 19:33 19.03.2023)
 
© РИА Новости . Татьяна Лукьянова / Перейти в фотобанкАляска: поселения потомков первых русских поселенцев
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© РИА Новости . Татьяна Лукьянова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье на Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Геологическая службы США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы на юге штата в США в 18.06 мск. Эпицентр располагался в 19 километрах к юго-западу от города Анкор Пойнт в штате Аляска. Очаг залегал на глубине 65,4 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 49 тысяч человек. Почти два миллиона граждан были эвакуированы из зоны бедствия. Людей разместили палатках и контейнерных домах.
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