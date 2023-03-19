https://crimea.ria.ru/20230319/na-alyaske-proizoshlo-zemletryasenie-1127650018.html

На Аляске произошло землетрясение

На Аляске произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 19.03.2023

На Аляске произошло землетрясение

В воскресенье на Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Геологическая службы США (USGS). РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T19:32

2023-03-19T19:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье на Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Геологическая службы США (USGS). Подземные толчки зафиксированы на юге штата в США в 18.06 мск. Эпицентр располагался в 19 километрах к юго-западу от города Анкор Пойнт в штате Аляска. Очаг залегал на глубине 65,4 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Землетрясение в ЭквадореВ субботу, 18 марта, разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Эквадоре. В результате погибли 14 человек, 446 жителей получили ранения. Отмечается, что повреждены 180 домов, 84 полностью разрушены. Также повреждены 33 медицинских учреждения, и полностью уничтожены пять мостов. В воскресенье на место трагедии выезжал президент страны Гильермо Лассо.Последствия землетрясений в Турции6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 49 тысяч человек. Почти два миллиона граждан были эвакуированы из зоны бедствия. Людей разместили палатках и контейнерных домах.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибли 14 человек: последствия землетрясения в ЭквадореОпять трясет: новые землетрясения произошли в Турции и ИранеЗемлетрясение произошло на Камчатке

https://crimea.ria.ru/20230318/v-turtsii-raschistili-20-protsentov-zavalov-posle-fevralskikh-zemletryaseniy-1127634656.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, в мире, сша, землетрясение, происшествия, новости, общество, аляска