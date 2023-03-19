https://crimea.ria.ru/20230319/pogibli-14-chelovek-posledstviya-zemletryaseniya-v-ekvadore-1127639585.html

Погибли 14 человек: последствия землетрясения в Эквадоре

Погибли 14 человек: последствия землетрясения в Эквадоре - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Погибли 14 человек: последствия землетрясения в Эквадоре

Землетрясение в Эквадоре унесло жизни 14 человек, еще 446 жителей получили ранения. Об этом со ссылкой на доклад пресс-службы президента Гильермо Лассо пишет... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T10:05

2023-03-19T10:05

2023-03-19T11:34

эквадор

землетрясение

происшествия

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение в Эквадоре унесло жизни 14 человек, еще 446 жителей получили ранения. Об этом со ссылкой на доклад пресс-службы президента Гильермо Лассо пишет РИА Новости.Отмечается, что повреждены 180 домов, 84 полностью разрушены. Также повреждены 33 медицинских учреждения, и были полностью уничтожены пять мостов.В воскресенье президент страны Гильермо Лассо побывал в пострадавших районах."Я посетил все территории, пострадавшие от землетрясения магнитудой 6,5. Мы вместе со всем кабинетом министров будем незамедлительно предпринимать меры в связи с этой чрезвычайной ситуацией", - написал он в Twitter.Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Эквадоре в субботу, 18 марта. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки были зафиксированы в 17.12 по местному времени. Эпицентр находился в 59 километрах от города Гуаякиль. Очаг залегал на глубине 80 километров.6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 49 тысяч человек. Почти два миллиона граждан были эвакуированы из зоны бедствия. Людей разместили палатках и контейнерных домах.После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компанийУченые Евразийского сейсмического центра фиксировали подземные толчки на протяжении значительного времени как в Турции и Сирии, так и в Таджикистане, на границе Киргизии и Китая.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции расчистили 20 процентов завалов после февральских землетрясенийОпять трясет: новые землетрясения произошли в Турции и ИранеЗемлетрясение произошло на Камчатке

https://crimea.ria.ru/20230315/smert-iz-za-dozhdya-navodneniya-v-turtsii-unesli-zhizni-pyati-chelovek--1127554461.html

https://crimea.ria.ru/20230318/zemletryasenie-magnitudoy-67-proizoshlo-v-ekvadore-1127636500.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эквадор, землетрясение, происшествия, в мире, новости