https://crimea.ria.ru/20230403/moschnoe-zemletryasenie-na-kamchatke---v-ryade-rayonov-propal-svet-1127938676.html

Мощное землетрясение на Камчатке - в ряде районов пропал свет

Мощное землетрясение на Камчатке - в ряде районов пропал свет - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Мощное землетрясение на Камчатке - в ряде районов пропал свет

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T09:04

2023-04-03T09:04

2023-04-03T09:04

землетрясение

камчатка

происшествия

россия

петропавловск-камчатский

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.Подземные толчки зафиксированы на расстоянии в 48 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 99,5 км.Землетрясение было ощутимо для жителей Петропавловск-Камчатского. По сообщениям очевидцев, тряслись стены, дребезжали окна, некоторые жители выбегали из зданий.Предприятие "Камчатскэнерго" проинформировало, что несколько микрорайонов города остались без света после того, как на Мутновской ГеоЭс-1 отключился один из турбогенераторов. Энергоснабжение удалось восстановить за 23 минуты.По словам директора Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данилы Чеброва, жители Камчатки почувствовали землетрясение, поскольку его эпицентр находился близко к поверхности. Он оценил сейсмическое событие как "заметное" для региона.В пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю, в свою очередь, сообщили, что угроза цунами после сильного землетрясения не объявлялась. По предварительным данным, пострадавших нет.Согласно данным сайта Геофизической службы Камчатки, вслед за сильным землетрясением последовала серия новых толчков, их магнитуда составила 4,6, 4,0, 3,7, 3,6 и 4,1. Все они зафиксированы в акватории Тихого океана, в том же районе, где ранее случилось землетрясение магнитудой 6,9. Информации о разрушениях нет.Ранее в Папуа – Новой Гвинее было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4 балла. Мощный толчок произошел в 38 километрах к юго-востоку от города Амбунти с населением 2 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 73 километров. Сведений о жертвах и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.Читайте также на РИА Новости Крым:В Папуа – Новой Гвинее землетрясение магнитудой 7,4 - что известноНа Ставрополье произошло землетрясение: что известноВ Турции произошло новое землетрясение

камчатка

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петропавловск-камчатский

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, камчатка, происшествия, россия, петропавловск-камчатский, новости