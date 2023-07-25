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Сильное землетрясение произошло в Турции

Сильное землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Сильное землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло во вторник в Турции. Об этом сообщает Евразийский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T09:34

2023-07-25T09:34

2023-07-25T09:34

землетрясение

происшествия

турция

сейсмология

европейский средиземноморский сейсмологический центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло во вторник в Турции. Об этом сообщает Евразийский сейсмологический центр.Подземные толчки зафиксированы в 08:44 по местному времени. Эпицентр находился в 64 км к северо-западу от Османии (население 202 тысячи человек). Очаг залегал на глубине 1 км.Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.Ранее землетрясение магнитудой 3,8 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 12,44 километра в районе Эльбистан. Обращений по поводу разрушений не поступало.Также сообщалось о мощном землетрясении у берегов Аляски. Магнитуда составила 7,3. Власти предупреждали об угрозе цунами. Очаг землетрясения находился на глубине 9,3 км, в 106 километрах к югу от города Санд-Поинт с населением около тысячи человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков – ученыйВ Турции произошло новое мощное землетрясениеУ побережья Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4

турция

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землетрясение, происшествия, турция, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, новости, в мире