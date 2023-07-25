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Сильное землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Сильное землетрясение произошло в Турции
Сильное землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Сильное землетрясение произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло во вторник в Турции. Об этом сообщает Евразийский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T09:34
2023-07-25T09:34
землетрясение
происшествия
турция
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло во вторник в Турции. Об этом сообщает Евразийский сейсмологический центр.Подземные толчки зафиксированы в 08:44 по местному времени. Эпицентр находился в 64 км к северо-западу от Османии (население 202 тысячи человек). Очаг залегал на глубине 1 км.Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.Ранее землетрясение магнитудой 3,8 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 12,44 километра в районе Эльбистан. Обращений по поводу разрушений не поступало.Также сообщалось о мощном землетрясении у берегов Аляски. Магнитуда составила 7,3. Власти предупреждали об угрозе цунами. Очаг землетрясения находился на глубине 9,3 км, в 106 километрах к югу от города Санд-Поинт с населением около тысячи человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков – ученыйВ Турции произошло новое мощное землетрясениеУ побережья Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4
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РИА Новости Крым
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4.7
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землетрясение, происшествия, турция, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, новости, в мире
Сильное землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Турции

09:34 25.07.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло во вторник в Турции. Об этом сообщает Евразийский сейсмологический центр.
Подземные толчки зафиксированы в 08:44 по местному времени. Эпицентр находился в 64 км к северо-западу от Османии (население 202 тысячи человек). Очаг залегал на глубине 1 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
Ранее землетрясение магнитудой 3,8 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 12,44 километра в районе Эльбистан. Обращений по поводу разрушений не поступало.
Также сообщалось о мощном землетрясении у берегов Аляски. Магнитуда составила 7,3. Власти предупреждали об угрозе цунами. Очаг землетрясения находился на глубине 9,3 км, в 106 километрах к югу от города Санд-Поинт с населением около тысячи человек.
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ЗемлетрясениеПроисшествияТурцияСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрНовостиВ мире
 
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