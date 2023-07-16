https://crimea.ria.ru/20230716/ugroza-tsunami-obyavlena-posle-moschnogo-zemletryaseniya-u-beregov-alyaski-1130086559.html
Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Аляски
Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Аляски - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Аляски
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла – объявлена угроза цунами, сообщает РИА Новости со ссылкой на американских сейсмологов. РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T10:15
2023-07-16T10:15
2023-07-16T10:22
землетрясение
аляска
сша
в мире
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737119_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9672fdd257183d7ee2b09f067c9b4b98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла – объявлена угроза цунами, сообщает РИА Новости со ссылкой на американских сейсмологов.Уточняется, что магнитуда подземных толчков составила 7,3 балла.По данным Геологической службы США, очаг землетрясения находился на глубине 9,3 км, в 106 километрах к югу от города Санд-Поинт с населением около 1 тысячи человек.Ранее, в июне, в Турции, в провинции Кахраманмараш, произошло землетрясение магнитудой 3,8. https://crimea.ria.ru/20230713/v-turtsii-proizoshlo-novoe-zemletryasenie-1130038712.htmlВ конце июня сильное землетрясение произошло в Таджикистане, по данным сейсмологов, его магнитуда составила 5 баллов. Также фиксировались толчки в Черном море у берегов Крыма и Кубани. Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков – ученый Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
аляска
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737119_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_3c1f0768ad5bde16f95565154af6e8ec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение, аляска, сша, в мире, происшествия, новости
Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Аляски
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,3 – объявлена угроза цунами
10:15 16.07.2023 (обновлено: 10:22 16.07.2023)