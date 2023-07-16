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Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Аляски - РИА Новости Крым, 16.07.2023
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Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Аляски
Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Аляски - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Аляски
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла – объявлена угроза цунами, сообщает РИА Новости со ссылкой на американских сейсмологов. РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T10:15
2023-07-16T10:22
землетрясение
аляска
сша
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла – объявлена угроза цунами, сообщает РИА Новости со ссылкой на американских сейсмологов.Уточняется, что магнитуда подземных толчков составила 7,3 балла.По данным Геологической службы США, очаг землетрясения находился на глубине 9,3 км, в 106 километрах к югу от города Санд-Поинт с населением около 1 тысячи человек.Ранее, в июне, в Турции, в провинции Кахраманмараш, произошло землетрясение магнитудой 3,8. https://crimea.ria.ru/20230713/v-turtsii-proizoshlo-novoe-zemletryasenie-1130038712.htmlВ конце июня сильное землетрясение произошло в Таджикистане, по данным сейсмологов, его магнитуда составила 5 баллов. Также фиксировались толчки в Черном море у берегов Крыма и Кубани. Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков – ученый Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
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Новости
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РИА Новости Крым
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землетрясение, аляска, сша, в мире, происшествия, новости
Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Аляски

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,3 – объявлена угроза цунами

10:15 16.07.2023 (обновлено: 10:22 16.07.2023)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла – объявлена угроза цунами, сообщает РИА Новости со ссылкой на американских сейсмологов.
"Угроза цунами объявлена после землетрясения у берегов Аляски", – говорится в сообщении.
Уточняется, что магнитуда подземных толчков составила 7,3 балла.
По данным Геологической службы США, очаг землетрясения находился на глубине 9,3 км, в 106 километрах к югу от города Санд-Поинт с населением около 1 тысячи человек.
Ранее, в июне, в Турции, в провинции Кахраманмараш, произошло землетрясение магнитудой 3,8. https://crimea.ria.ru/20230713/v-turtsii-proizoshlo-novoe-zemletryasenie-1130038712.html
В конце июня сильное землетрясение произошло в Таджикистане, по данным сейсмологов, его магнитуда составила 5 баллов. Также фиксировались толчки в Черном море у берегов Крыма и Кубани.
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ЗемлетрясениеАляскаСШАВ миреПроисшествияНовости
 
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