https://crimea.ria.ru/20230716/ugroza-tsunami-obyavlena-posle-moschnogo-zemletryaseniya-u-beregov-alyaski-1130086559.html

Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Аляски

Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Аляски - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Аляски

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла – объявлена угроза цунами, сообщает РИА Новости со ссылкой на американских сейсмологов. РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T10:15

2023-07-16T10:15

2023-07-16T10:22

землетрясение

аляска

сша

в мире

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737119_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9672fdd257183d7ee2b09f067c9b4b98.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла – объявлена угроза цунами, сообщает РИА Новости со ссылкой на американских сейсмологов.Уточняется, что магнитуда подземных толчков составила 7,3 балла.По данным Геологической службы США, очаг землетрясения находился на глубине 9,3 км, в 106 километрах к югу от города Санд-Поинт с населением около 1 тысячи человек.Ранее, в июне, в Турции, в провинции Кахраманмараш, произошло землетрясение магнитудой 3,8. https://crimea.ria.ru/20230713/v-turtsii-proizoshlo-novoe-zemletryasenie-1130038712.htmlВ конце июня сильное землетрясение произошло в Таджикистане, по данным сейсмологов, его магнитуда составила 5 баллов. Также фиксировались толчки в Черном море у берегов Крыма и Кубани. Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков – ученый Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой

аляска

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, аляска, сша, в мире, происшествия, новости