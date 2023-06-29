https://crimea.ria.ru/20230629/srazu-16-seysmotsentrov-mira-fiksiruyut-novye-moschnye-podzemnye-tolchki-1129707651.html

Сразу 16 сейсмоцентров мира фиксируют новые мощные подземные толчки

Сразу 16 сейсмоцентров мира фиксируют новые мощные подземные толчки - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Сразу 16 сейсмоцентров мира фиксируют новые мощные подземные толчки

Сильное землетрясение произошло в Таджикистане утром в четверг, толчки зафиксировали приборы сразу 16 научных организаций по всему миру. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T11:29

2023-06-29T11:29

2023-06-29T11:29

новости

сейсмология

таджикистан

землетрясение в таджикистане

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Сильное землетрясение произошло в Таджикистане утром в четверг, толчки зафиксировали приборы сразу 16 научных организаций по всему миру. Об этом сообщает Европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 04.58 по UTC (или в 7:58 по Москве). При этом его магнитуда составила 5 баллов. Толчки произошли на глубине 133 км, на расстоянии 40 км от 30-тысячного таджикского города Хорога и в 271 км от Афганского Кундуза, с населением более 160 тысяч человек.К этому времени о разрушениях и пострадавших не сообщается.Во вторник в турецкой провинции Элязыг на востоке страны произошло землетрясение магнитудой 4,1. На прошлой неделе землетрясения фиксировались в Черном море у берегов Крыма и Кубани. Утром 22 июня в Черном море, примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.Вечером того же дня землетрясение произошло в 30 километрах от Анапы на глубине 10 километров в море. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 3,6 балла. Пострадавших нет. До этого 20 июня подземные толчки магнитудой 3,5 фиксировались в Черном море у берегов Туапсе.А на следующий день землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Успенском районе Кубани. Подземные толчки были зафиксированы в 9 км к юго-востоку от Армавира и в 61 км к юго-западу от Ставрополя. Очаг залегал на глубине 2 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчковЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой

https://crimea.ria.ru/20230627/na-vostoke-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie-1129672505.html

таджикистан

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новости, сейсмология, таджикистан, землетрясение в таджикистане