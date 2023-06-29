Рейтинг@Mail.ru
Сразу 16 сейсмоцентров мира фиксируют новые мощные подземные толчки - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230629/srazu-16-seysmotsentrov-mira-fiksiruyut-novye-moschnye-podzemnye-tolchki-1129707651.html
Сразу 16 сейсмоцентров мира фиксируют новые мощные подземные толчки
Сразу 16 сейсмоцентров мира фиксируют новые мощные подземные толчки - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Сразу 16 сейсмоцентров мира фиксируют новые мощные подземные толчки
Сильное землетрясение произошло в Таджикистане утром в четверг, толчки зафиксировали приборы сразу 16 научных организаций по всему миру. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T11:29
2023-06-29T11:29
новости
сейсмология
таджикистан
землетрясение в таджикистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737118_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bd81e02faabfb4277d55cd06bf942f58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Сильное землетрясение произошло в Таджикистане утром в четверг, толчки зафиксировали приборы сразу 16 научных организаций по всему миру. Об этом сообщает Европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 04.58 по UTC (или в 7:58 по Москве). При этом его магнитуда составила 5 баллов. Толчки произошли на глубине 133 км, на расстоянии 40 км от 30-тысячного таджикского города Хорога и в 271 км от Афганского Кундуза, с населением более 160 тысяч человек.К этому времени о разрушениях и пострадавших не сообщается.Во вторник в турецкой провинции Элязыг на востоке страны произошло землетрясение магнитудой 4,1. На прошлой неделе землетрясения фиксировались в Черном море у берегов Крыма и Кубани. Утром 22 июня в Черном море, примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.Вечером того же дня землетрясение произошло в 30 километрах от Анапы на глубине 10 километров в море. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 3,6 балла. Пострадавших нет. До этого 20 июня подземные толчки магнитудой 3,5 фиксировались в Черном море у берегов Туапсе.А на следующий день землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Успенском районе Кубани. Подземные толчки были зафиксированы в 9 км к юго-востоку от Армавира и в 61 км к юго-западу от Ставрополя. Очаг залегал на глубине 2 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчковЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
https://crimea.ria.ru/20230627/na-vostoke-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie-1129672505.html
таджикистан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737118_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2153db2ec587523e5195140704c92c24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сейсмология, таджикистан, землетрясение в таджикистане
Сразу 16 сейсмоцентров мира фиксируют новые мощные подземные толчки

Ученые разных стран фиксируют сильное землетрясение в Таджикистане

11:29 29.06.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Сильное землетрясение произошло в Таджикистане утром в четверг, толчки зафиксировали приборы сразу 16 научных организаций по всему миру. Об этом сообщает Европейский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 04.58 по UTC (или в 7:58 по Москве). При этом его магнитуда составила 5 баллов. Толчки произошли на глубине 133 км, на расстоянии 40 км от 30-тысячного таджикского города Хорога и в 271 км от Афганского Кундуза, с населением более 160 тысяч человек.
К этому времени о разрушениях и пострадавших не сообщается.
Во вторник в турецкой провинции Элязыг на востоке страны произошло землетрясение магнитудой 4,1. На прошлой неделе землетрясения фиксировались в Черном море у берегов Крыма и Кубани. Утром 22 июня в Черном море, примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.
Вечером того же дня землетрясение произошло в 30 километрах от Анапы на глубине 10 километров в море. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 3,6 балла. Пострадавших нет. До этого 20 июня подземные толчки магнитудой 3,5 фиксировались в Черном море у берегов Туапсе.
А на следующий день землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Успенском районе Кубани. Подземные толчки были зафиксированы в 9 км к юго-востоку от Армавира и в 61 км к юго-западу от Ставрополя. Очаг залегал на глубине 2 км.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков
Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма
Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
27 июня, 16:15
На востоке Турции произошло землетрясение
 
НовостиСейсмологияТаджикистанЗемлетрясение в Таджикистане
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:59В российских школах появится новый предмет
14:45Пошел по встречке – в тройном ДТП в Севастополе пострадал водитель
14:29Картаполов раскрыл причины мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнер"
14:09В Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ
13:49Принят закон о долгосрочных сбережениях: что это дает россиянам
13:35В Кремле оценили учения Киева на ЗАЭС: угроза провокаций постоянная
13:19Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТП
13:08В очереди на переправу в Краснодарском крае ожидают 250 машин
12:52Украина начала учения в районе ЗАЭС - людей готовят к ядерной угрозе
12:28СК расследует уголовные дела против 160 наемников из 33 стран
12:18Крымчанин отправится в колонию на 4,5 года за мошенничество
12:02В Судаке турист сорвался с горы
11:44Что сейчас происходит на Антоновском мосту в Херсонской области – Сальдо
11:29Сразу 16 сейсмоцентров мира фиксируют новые мощные подземные толчки
11:11В Севастополе громко: Развожаев назвал причину
10:54В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 86 детей
10:31Группировка "Днепр" бьет противника - ВСУ потеряли еще 50 боевиков
10:0969 прилетов за сутки: ВСУ продолжают бить по Херсонщине
09:55Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы
09:32ВСУ атакуют Белгородскую область - бьют снарядами и с дронов
Лента новостейМолния