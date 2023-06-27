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На востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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На востоке Турции произошло землетрясение
На востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 27.06.2023
На востоке Турции произошло землетрясение
управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T16:15
2023-06-27T16:15
турция
землетрясение
происшествия
сейсмология
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Во вторник в турецкой провинции Элязыг на востоке страны произошло землетрясение. Об этом сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Отмечается, что магнитуда толчков достигала 4,1. Они были зарегистрированы в районе Сивирче в 15.40 по местному времени (совпадает с мск).Очаг землетрясения залегал на глубине 4,99 километра.Землетрясения на прошлой неделе фиксировались в Черном море у берегов Крыма и Кубани. Утром 22 июня в Черном море, примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.Вечером того же дня новое землетрясение произошло в 30 километрах от Анапы на глубине 10 километров в море. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 3,6 балла. Пострадавших нет. До этого, во вторник, 20 июня, подземные толчки магнитудой 3,5 произошли в Черном море у берегов Туапсе.А на следующий день землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Успенском районе Кубани. Подземные толчки были зафиксированы в 9 км к юго-востоку от Армавира и в 61 км к юго-западу от Ставрополя. Очаг залегал на глубине 2 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Кубань опять трясет: произошло новое землетрясениеЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаЖдать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков - ученый
https://crimea.ria.ru/20230622/zemletryasenie-u-beregov-kryma-uchenye-ne-isklyuchayut-novykh-tolchkov-1129559683.html
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турция, землетрясение, происшествия, сейсмология, общество, новости
На востоке Турции произошло землетрясение

В провинции Элязыг в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

16:15 27.06.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Во вторник в турецкой провинции Элязыг на востоке страны произошло землетрясение. Об этом сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Отмечается, что магнитуда толчков достигала 4,1. Они были зарегистрированы в районе Сивирче в 15.40 по местному времени (совпадает с мск).
Очаг землетрясения залегал на глубине 4,99 километра.
Землетрясения на прошлой неделе фиксировались в Черном море у берегов Крыма и Кубани. Утром 22 июня в Черном море, примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.
Вечером того же дня новое землетрясение произошло в 30 километрах от Анапы на глубине 10 километров в море. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 3,6 балла. Пострадавших нет. До этого, во вторник, 20 июня, подземные толчки магнитудой 3,5 произошли в Черном море у берегов Туапсе.
А на следующий день землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Успенском районе Кубани. Подземные толчки были зафиксированы в 9 км к юго-востоку от Армавира и в 61 км к юго-западу от Ставрополя. Очаг залегал на глубине 2 км.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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ТурцияЗемлетрясениеПроисшествияСейсмологияОбществоНовости
 
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