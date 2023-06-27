https://crimea.ria.ru/20230627/na-vostoke-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie-1129672505.html

На востоке Турции произошло землетрясение

На востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 27.06.2023

На востоке Турции произошло землетрясение

управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T16:15

2023-06-27T16:15

2023-06-27T16:15

турция

землетрясение

происшествия

сейсмология

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Во вторник в турецкой провинции Элязыг на востоке страны произошло землетрясение. Об этом сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Отмечается, что магнитуда толчков достигала 4,1. Они были зарегистрированы в районе Сивирче в 15.40 по местному времени (совпадает с мск).Очаг землетрясения залегал на глубине 4,99 километра.Землетрясения на прошлой неделе фиксировались в Черном море у берегов Крыма и Кубани. Утром 22 июня в Черном море, примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.Вечером того же дня новое землетрясение произошло в 30 километрах от Анапы на глубине 10 километров в море. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 3,6 балла. Пострадавших нет. До этого, во вторник, 20 июня, подземные толчки магнитудой 3,5 произошли в Черном море у берегов Туапсе.А на следующий день землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Успенском районе Кубани. Подземные толчки были зафиксированы в 9 км к юго-востоку от Армавира и в 61 км к юго-западу от Ставрополя. Очаг залегал на глубине 2 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Кубань опять трясет: произошло новое землетрясениеЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаЖдать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков - ученый

https://crimea.ria.ru/20230622/zemletryasenie-u-beregov-kryma-uchenye-ne-isklyuchayut-novykh-tolchkov-1129559683.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, землетрясение, происшествия, сейсмология, общество, новости