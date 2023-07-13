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В Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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В Турции произошло новое землетрясение
В Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости Крым, 13.07.2023
В Турции произошло новое землетрясение
Новое землетрясение магнитудой 3,8 произошло в четверг в Турции. Подземные толчки зарегистрированы в провинции Кахраманмараш, сообщает РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T16:27
2023-07-13T16:50
турция
землетрясение
происшествия
в мире
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Новое землетрясение магнитудой 3,8 произошло в четверг в Турции. Подземные толчки зарегистрированы в провинции Кахраманмараш, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.По данным сейсмологов, землетрясение случилось в 15:32 по местному времени. Его очаг залегал на глубине 12,44 километра в районе Эльбистан. В начале июля мощное землетрясение зафиксировано у побережья Азербайджана. Магнитуда подземных толчков достигала 5,4, толчки ощутили жители Баку.В конце июня сильное землетрясение произошло в Таджикистане, толчки зафиксировали приборы сразу 16 научных организаций по всему миру. По данным сейсмологов, магнитуда составила 5 баллов. Толчки произошли на глубине 133 км, на расстоянии 40 км от 30-тысячного таджикского города Хорога и в 271 км от афганской Кундузы с населением более 160 тысяч человек. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате ряд провинций страны серьезно разрушены. После первых землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, а в Сирии — около 8, 5 тысяч, еще десятки тысяч людей пострадали. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и траур. Землетрясение признано самым мощным в стране с 1939 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошло новое мощное землетрясениеНа востоке Турции произошло землетрясениеУ побережья Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4
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турция, землетрясение, происшествия, в мире, общество, новости
В Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в четверг в провинции Кахраманмараш в Турции

16:27 13.07.2023 (обновлено: 16:50 13.07.2023)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Новое землетрясение магнитудой 3,8 произошло в четверг в Турции. Подземные толчки зарегистрированы в провинции Кахраманмараш, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
По данным сейсмологов, землетрясение случилось в 15:32 по местному времени. Его очаг залегал на глубине 12,44 километра в районе Эльбистан.
В начале июля мощное землетрясение зафиксировано у побережья Азербайджана. Магнитуда подземных толчков достигала 5,4, толчки ощутили жители Баку.
В конце июня сильное землетрясение произошло в Таджикистане, толчки зафиксировали приборы сразу 16 научных организаций по всему миру. По данным сейсмологов, магнитуда составила 5 баллов. Толчки произошли на глубине 133 км, на расстоянии 40 км от 30-тысячного таджикского города Хорога и в 271 км от афганской Кундузы с населением более 160 тысяч человек. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате ряд провинций страны серьезно разрушены. После первых землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, а в Сирии — около 8, 5 тысяч, еще десятки тысяч людей пострадали. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и траур. Землетрясение признано самым мощным в стране с 1939 года.
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