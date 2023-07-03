https://crimea.ria.ru/20230703/u-poberezhya-azerbaydzhana-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-54-1129792066.html

У побережья Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4

У побережья Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости Крым, 03.07.2023

У побережья Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4

У побережья Азербайджана вечером в понедельник произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 5,4. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T23:46

2023-07-03T23:46

2023-07-03T23:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. У побережья Азербайджана вечером в понедельник произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 5,4. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).Отмечается, что землетрясение зафиксировано около 23 часов по московскому времени в 46 километрах к северо-востоку от города Хачмаз. Очаг залегал на глубине 35 километров.Согласно сайту центра, риска возникновения цунами нет.По данным РИА Новости, сильные толчки ощутили жители города Баку.Азербайджанская республика расположена на берегу Каспийского моря. Страна граничит с Россией, Грузией, Арменией и Ираном.Сильное землетрясение на прошлой неделе произошло в Таджикистане, толчки зафиксировали приборы сразу 16 научных организаций по всему миру. По данным сейсмологов, магнитуда составила 5 баллов. Толчки произошли на глубине 133 км, на расстоянии 40 км от 30-тысячного таджикского города Хорога и в 271 км от афганской Кундузы, с населением более 160 тысяч человек. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Сразу 16 сейсмоцентров мира фиксируют новые мощные подземные толчкиНа востоке Турции произошло землетрясениеЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма

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азербайджан, в мире, землетрясение, происшествия, общество, новости