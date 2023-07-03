Рейтинг@Mail.ru
У побережья Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230703/u-poberezhya-azerbaydzhana-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-54-1129792066.html
У побережья Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4
У побережья Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости Крым, 03.07.2023
У побережья Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4
У побережья Азербайджана вечером в понедельник произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 5,4. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T23:46
2023-07-03T23:57
азербайджан
в мире
землетрясение
происшествия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111750/24/1117502421_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_625f7e6a43cc7ff2a2f0dd1d4491bde7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. У побережья Азербайджана вечером в понедельник произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 5,4. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).Отмечается, что землетрясение зафиксировано около 23 часов по московскому времени в 46 километрах к северо-востоку от города Хачмаз. Очаг залегал на глубине 35 километров.Согласно сайту центра, риска возникновения цунами нет.По данным РИА Новости, сильные толчки ощутили жители города Баку.Азербайджанская республика расположена на берегу Каспийского моря. Страна граничит с Россией, Грузией, Арменией и Ираном.Сильное землетрясение на прошлой неделе произошло в Таджикистане, толчки зафиксировали приборы сразу 16 научных организаций по всему миру. По данным сейсмологов, магнитуда составила 5 баллов. Толчки произошли на глубине 133 км, на расстоянии 40 км от 30-тысячного таджикского города Хорога и в 271 км от афганской Кундузы, с населением более 160 тысяч человек. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Сразу 16 сейсмоцентров мира фиксируют новые мощные подземные толчкиНа востоке Турции произошло землетрясениеЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма
https://crimea.ria.ru/20230623/kuban-opyat-tryaset-proizoshlo-novoe-zemletryasenie-1129589817.html
азербайджан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111750/24/1117502421_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_ef3c7bfb2c98b0cdbec31336e7e4c39f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
азербайджан, в мире, землетрясение, происшествия, общество, новости
У побережья Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Азербайджана, угрозы цунами нет

23:46 03.07.2023 (обновлено: 23:57 03.07.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Носов / Перейти в фотобанкСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости . Игорь Носов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. У побережья Азербайджана вечером в понедельник произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 5,4. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Отмечается, что землетрясение зафиксировано около 23 часов по московскому времени в 46 километрах к северо-востоку от города Хачмаз. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Согласно сайту центра, риска возникновения цунами нет.
По данным РИА Новости, сильные толчки ощутили жители города Баку.
Азербайджанская республика расположена на берегу Каспийского моря. Страна граничит с Россией, Грузией, Арменией и Ираном.
Сильное землетрясение на прошлой неделе произошло в Таджикистане, толчки зафиксировали приборы сразу 16 научных организаций по всему миру. По данным сейсмологов, магнитуда составила 5 баллов. Толчки произошли на глубине 133 км, на расстоянии 40 км от 30-тысячного таджикского города Хорога и в 271 км от афганской Кундузы, с населением более 160 тысяч человек. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
23 июня, 17:49
Кубань опять трясет: произошло новое землетрясение
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сразу 16 сейсмоцентров мира фиксируют новые мощные подземные толчки
На востоке Турции произошло землетрясение
Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма
 
АзербайджанВ миреЗемлетрясениеПроисшествияОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму во вторник сухая и жаркая погода
00:00Какой сегодня праздник: 4 июля
23:46У побережья Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4
21:59Главные события и заявления дня: 3 июля
21:47"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена деруссифицировали
21:33Главные новости Крыма: 3 июля
21:16Клещи в Симферополе: как обрабатывают парки и скверы
20:58Каким будет урожай персиков: в Крыму стартовала уборка ранних сортов
20:40Пробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные
20:21Большое отключение в Симферополе – где не будет воды до 5 июля
20:06ВСУ ударили по ферме под Курском - ранен рабочий, погибли животные
19:52В Польше отказываются чинить украинские танки Leopard
19:42В Севастополе недовольный турист избил администратора гостиницы
19:29У границы с Крымом нашли тайник с гранатометом
19:08Стрельба в шести районах Севастополя – что происходит в городе
18:43Какие фильмы вошли в шорт-лист кинофестиваля "Алые паруса"
18:27В Севастополе осудили военного ЧФ за смертельное ДТП
18:09Властям Алушты запретили создавать рынок в центре города
17:49ВСУ ударили по Курской области: повреждена школа
17:25РНКБ запустил оформление виртуальных sim-карт в мобильном приложении
Лента новостейМолния