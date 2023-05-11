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В Турции новое мощное землетрясение - что известно
В Турции новое мощное землетрясение - что известно - РИА Новости Крым, 11.05.2023
В Турции новое мощное землетрясение - что известно
Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш, где в феврале наблюдались мощные подземные толчки, сообщает в... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T20:34
2023-05-11T20:34
2023-05-11T20:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш, где в феврале наблюдались мощные подземные толчки, сообщает в четверг Европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, толчки зарегистрированы в 17.57 по местному времени в районе 34-тысячного города Гексун. О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.Кроме того, толчки магнитудой 5,9 фиксировали в четверг в Японии, на острове Рюкю, еще серия землетрясений магнитудой от 3 до 4,4 балов в течение дня произошла в разных районах Индонезии.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате ряд провинций страны серьезно разрушены. После первых землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, а в Сирии — около 8, 5 тысяч, еще десятки тысяч людей пострадали. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и траур. Землетрясение признано самым мощным в стране с 1939 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Новое землетрясение произошло в КиргизииВ Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - есть угроза цунамиЗемлетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове
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землетрясение, турция, происшествия, в мире, новости, сейсмология
В Турции новое мощное землетрясение - что известно
В турецкой провинции Кахраманмараш зафиксированы толчки магнитудой 4
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым.
Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш, где в феврале наблюдались мощные подземные толчки, сообщает
в четверг Европейский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, толчки зарегистрированы в 17.57 по местному времени в районе 34-тысячного города Гексун. О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.
Кроме того, толчки магнитудой 5,9 фиксировали в четверг в Японии, на острове Рюкю, еще серия землетрясений магнитудой от 3 до 4,4 балов в течение дня произошла в разных районах Индонезии.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате ряд провинций страны серьезно разрушены. После первых землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, а в Сирии — около 8, 5 тысяч, еще десятки тысяч людей пострадали. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и траур. Землетрясение признано самым мощным в стране с 1939 года.
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