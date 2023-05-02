Рейтинг@Mail.ru
Новое землетрясение произошло в Киргизии - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230502/novoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-kirgizii-1128470843.html
Новое землетрясение произошло в Киргизии
Новое землетрясение произошло в Киргизии - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Новое землетрясение произошло в Киргизии
Землетрясение магнитудой 4.9 произошло во вторник утром в Киргизии. Об этом сообщается на сайте Евразийского сейсмического центра. РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T09:14
2023-05-02T09:14
киргизия
землетрясение
в мире
новости
общество
происшествия
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737096_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e077072975aca81ddde710f7230b70ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.9 произошло во вторник утром в Киргизии. Об этом сообщается на сайте Евразийского сейсмического центра.Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии. Очаг находился на глубине 15 км. По данным сейсмологов, подземные толчки от землетрясения ощущались в Алма-Ате. О пострадавших не сообщалось.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате ряд провинций страны серьезно разрушены. После первых землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, а в Сирии — около 8, 5 тысяч, еще десятки тысяч людей пострадали. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и траур. Землетрясение признано самым мощным в стране с 1939 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопленияДрожь земли: новые землетрясения в Таджикистане, Киргизии и ТурцииЗемлетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове
https://crimea.ria.ru/20230425/v-indonezii-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-74-1128342015.html
киргизия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737096_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ad0470101f9bbfcc9acaec5fc917ca65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киргизия, землетрясение, в мире, новости, общество, происшествия, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр
Новое землетрясение произошло в Киргизии

Землетрясение магнитудой 4.9 произошло во вторник в Киргизии

09:14 02.05.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.9 произошло во вторник утром в Киргизии. Об этом сообщается на сайте Евразийского сейсмического центра.
Подземные толчки зафиксированы в 04:46. Эпицентр находился в 57 км к северо-западу от Кербена (Кыргызстан) и в 103 км к юго-востоку от Тараза (Казахстан). Очаг залегал на глубине 1 км.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
25 апреля, 09:56
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - есть угроза цунами
Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии. Очаг находился на глубине 15 км. По данным сейсмологов, подземные толчки от землетрясения ощущались в Алма-Ате. О пострадавших не сообщалось.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате ряд провинций страны серьезно разрушены. После первых землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, а в Сирии — около 8, 5 тысяч, еще десятки тысяч людей пострадали. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и траур. Землетрясение признано самым мощным в стране с 1939 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопления
Дрожь земли: новые землетрясения в Таджикистане, Киргизии и Турции
Землетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове
 
КиргизияЗемлетрясениеВ миреНовостиОбществоПроисшествияСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:58Как работает Керченская паромная переправа 2 мая
09:50ВСУ обстреляли Токмак – есть жертвы
09:42Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки подключения
09:14Новое землетрясение произошло в Киргизии
08:49В Брянской области восстановили движение поездов после ЧП
08:44Юпитер, Солнце и Уран в созвездии Тельца – прогноз для финансистов
08:22Трагедия 2 мая: кто заказал массовое убийство одесситов
07:55Куда обращаться в случае несчастного случая на производстве
07:28Как распознавать мошенников по телефонному номеру
07:03Девять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов
00:01Дожди и туманы: прогноз погоды для Крыма на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 2 мая
21:15Где над Крымом сбили беспилотники
20:50Снова без света: три села под Симферополем обесточены
20:02Главные события и заявления дня: 1 мая
19:12СК завел дело о подрыве путей в Брянской области
18:48Зачем США и Британии были нужны украинские националисты – документы СМЕРШ
18:17Атака дронов на Севастополь - что происходит в городе
17:57Над Крымом сбили беспилотник
17:02Восемь ДРГ и полтысячи боевиков - ВСУ снова понесли огромные потери
Лента новостейМолния