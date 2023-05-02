https://crimea.ria.ru/20230502/novoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-kirgizii-1128470843.html

Новое землетрясение произошло в Киргизии

Новое землетрясение произошло в Киргизии - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Новое землетрясение произошло в Киргизии

Землетрясение магнитудой 4.9 произошло во вторник утром в Киргизии. Об этом сообщается на сайте Евразийского сейсмического центра. РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T09:14

2023-05-02T09:14

2023-05-02T09:14

киргизия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.9 произошло во вторник утром в Киргизии. Об этом сообщается на сайте Евразийского сейсмического центра.Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии. Очаг находился на глубине 15 км. По данным сейсмологов, подземные толчки от землетрясения ощущались в Алма-Ате. О пострадавших не сообщалось.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате ряд провинций страны серьезно разрушены. После первых землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, а в Сирии — около 8, 5 тысяч, еще десятки тысяч людей пострадали. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и траур. Землетрясение признано самым мощным в стране с 1939 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопленияДрожь земли: новые землетрясения в Таджикистане, Киргизии и ТурцииЗемлетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове

https://crimea.ria.ru/20230425/v-indonezii-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-74-1128342015.html

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киргизия, землетрясение, в мире, новости, общество, происшествия, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр