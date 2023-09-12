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Более 12 тысяч пострадавших: страшные ливни накрыли Ливию - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Более 12 тысяч пострадавших: страшные ливни накрыли Ливию
Более 12 тысяч пострадавших: страшные ливни накрыли Ливию - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Более 12 тысяч пострадавших: страшные ливни накрыли Ливию
Более трех тысяч человек погибли и свыше девяти тысяч пропали без вести в результате наводнений в городе Дерна на востоке Ливии. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T16:03
2023-09-12T16:03
ливия
новости
в мире
наводнение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Более трех тысяч человек погибли и свыше девяти тысяч пропали без вести в результате наводнений в городе Дерна на востоке Ливии. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на министерство здравоохранения и Красного полумесяца в Ливии, пишет РИА Новости.По данным министерства, предварительно известно о более чем трех тысячах погибших в результате стихии."Число погибших в результате наводнений превысило три тысячи", – сообщил министр здравоохранения Усман Абд аль-Джалиль.По данным представителя Ливийского Красного Полумесяца, еще более 9 тысяч человек пропали без вести.По словам представителя гуманитарного сообщества, ситуация в городе Дерна и соседних районах катастрофическая: из-за наводнений уже полностью разрушены три района.О начавшихся в Ливии проливных дождях, вызванных циклоном "Даниэль", местные СМИ сообщили в воскресенье, 10 сентября. Ливни привели к паводкам и наводнениям на востоке страны. Помимо города Дерна, сильно пострадали Суса, Эль-Байда, Эль-Мардж и Бенгази.В затронутых наводнениями населенных пунктах введен комендантский час. Суса и Дерна объявлены зонами стихийного бедствия. Власти закрыли в регионе морские порты и аэропорты.Циклон "Даниэль" обрушился также на Грецию. С 4 сентября по всей стране шли сильнейшие ливни. К понедельнику, 11 сентября, они достигли средиземноморского побережья Египта.Также сообщалось о мощных ливнях в Стамбуле, уже известно, что есть жертвы. Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни 2681 человекаИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома В Стамбуле увеличивают сейсмоустойчивость мечети Айя-София
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РИА Новости Крым
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ливия, новости, в мире, наводнение
Более 12 тысяч пострадавших: страшные ливни накрыли Ливию

Более 3 тысяч погибших и свыше 9 тысяч пропавших: что происходит в Ливии из-за наводнений

16:03 12.09.2023
 
© AP Photo Libyan governmentПоследствия циклона "Даниэль" в Дерне, Ливия
Последствия циклона Даниэль в Дерне, Ливия - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo Libyan government
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Более трех тысяч человек погибли и свыше девяти тысяч пропали без вести в результате наводнений в городе Дерна на востоке Ливии. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на министерство здравоохранения и Красного полумесяца в Ливии, пишет РИА Новости.
По данным министерства, предварительно известно о более чем трех тысячах погибших в результате стихии.
"Число погибших в результате наводнений превысило три тысячи", – сообщил министр здравоохранения Усман Абд аль-Джалиль.
По данным представителя Ливийского Красного Полумесяца, еще более 9 тысяч человек пропали без вести.
"У нас более девяти тысяч сообщений о пропавших без вести. Необходимы более масштабные поисковые операции", – заявил собеседник агентства, отметив, что возможности государства и Красного Полумесяца ограничены, и ливийские силы нуждаются "в любом международном сотрудничестве".
По словам представителя гуманитарного сообщества, ситуация в городе Дерна и соседних районах катастрофическая: из-за наводнений уже полностью разрушены три района.
О начавшихся в Ливии проливных дождях, вызванных циклоном "Даниэль", местные СМИ сообщили в воскресенье, 10 сентября. Ливни привели к паводкам и наводнениям на востоке страны. Помимо города Дерна, сильно пострадали Суса, Эль-Байда, Эль-Мардж и Бенгази.
В затронутых наводнениями населенных пунктах введен комендантский час. Суса и Дерна объявлены зонами стихийного бедствия. Власти закрыли в регионе морские порты и аэропорты.
Циклон "Даниэль" обрушился также на Грецию. С 4 сентября по всей стране шли сильнейшие ливни. К понедельнику, 11 сентября, они достигли средиземноморского побережья Египта.
Также сообщалось о мощных ливнях в Стамбуле, уже известно, что есть жертвы.
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