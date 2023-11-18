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Разрушительное землетрясение произошло на Филиппинах - есть погибшие - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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Разрушительное землетрясение произошло на Филиппинах - есть погибшие
Разрушительное землетрясение произошло на Филиппинах - есть погибшие - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Разрушительное землетрясение произошло на Филиппинах - есть погибшие
Минимум семь человек стали жертвами мощного землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщает местная газета Inquirer со ссылкой на Управление гражданской обороны... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T09:13
2023-11-18T09:13
филиппины
землетрясение
в мире
стихия
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Минимум семь человек стали жертвами мощного землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщает местная газета Inquirer со ссылкой на Управление гражданской обороны страны.Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы накануне. Их мощность достигала 6,8 баллов. По данным местных СМИ, президент страны Фердинанд Маркос-младший пообещал помощь пострадавшим от землетрясения людям на юге острова. Филиппины входят в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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филиппины, землетрясение, в мире, стихия, происшествия, общество, новости
Разрушительное землетрясение произошло на Филиппинах - есть погибшие

Семь человек погибли при землетрясении на Филиппинах

09:13 18.11.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Минимум семь человек стали жертвами мощного землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщает местная газета Inquirer со ссылкой на Управление гражданской обороны страны.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы накануне. Их мощность достигала 6,8 баллов.
"По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в нескольких районах Минданао", - говорится в сообщении издания.
По данным местных СМИ, президент страны Фердинанд Маркос-младший пообещал помощь пострадавшим от землетрясения людям на юге острова.
Филиппины входят в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.
 
ФилиппиныЗемлетрясениеВ миреСтихияПроисшествияОбществоНовости
 
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