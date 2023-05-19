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Самое мощное за 100 лет: в Италии наводнение унесло жизни 13 человек
Самое мощное за 100 лет: в Италии наводнение унесло жизни 13 человек - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Самое мощное за 100 лет: в Италии наводнение унесло жизни 13 человек
Самое мощное за последние 100 лет наводнение произошло в Италии. Как сообщает The Gardian, стихия унесла жизни 13 человек, более 20 000 остались без крова. РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T12:31
2023-05-19T12:31
2023-05-19T12:31
италия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Самое мощное за последние 100 лет наводнение произошло в Италии. Как сообщает The Gardian, стихия унесла жизни 13 человек, более 20 000 остались без крова. После сильных дождей в регионе Эмилия-Романья вышло из берегов сразу 23 реки и произошло 280 оползней. Под водой оказался 41 город.Местная газета Messaggero рассказывает историю пожилой пары Сауро Мануцци и Маринеллы Маральди, которые оказались запертыми в своем доме в деревушке Каве, провинция Форли-Чезена. Они кричали и звали на помощь, соседи пытались их спасти, но безуспешно – супруги погибли.Наводнения разрушили дома и магазины, оставили под водой более 5000 ферм. Владелец магазина в Фаэнце рассказал информационному агентству Ansa:“Мы наводим порядок с 6 утра, и я не знаю, когда мы закончим. Я живу за пределами Фаэнцы, и в 2014 году там было наводнение, но я никогда не видел ничего подобного, никто здесь не видел”.Пожарные провели две тысячи спасательных операций по всему региону Эмилия-Романья, а также в некоторых частях административной области Марке, которая тоже пострадала от наводнений. В частности, за ночь было спасено сорок пожилых людей из дома престарелых.Как сообщили The Gardian в мэрии итальянского города Чезена, ситуация сейчас начала стабилизироваться. Затопленных районов на территории муниципалитета уже почти нет, коммунальщики убирают с улиц грязь и мусор, пытаются связаться с жителями районов, оставшихся без связи.В Крыму, напомним, до сих пор продолжают восстанавливать объекты культуры, пострадавшие в результате разгула стихии в 2021 году. Разрушительной силы наводнение произошло в Керчи в ночь с 12 на 13 августа, в результате чего несколько улиц города и десятки придомовых территорий оказались затопленными.Второй удар стихия нанесла городу в ночь на 16 августа, в очередной раз подтопив дома, дороги и городские территории. Власти сообщили о выпадении месячной нормы осадков за сутки.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму восстановят пострадавшие при потопе объекты культуры16 дней после потопа: как живут пострадавшие керчанеВ Крыму отремонтируют пострадавшие при подтоплениях объекты культуры
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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италия, происшествия, в мире, наводнение, наводнение в италии, общество, новости
Самое мощное за 100 лет: в Италии наводнение унесло жизни 13 человек
Наводнение в Италии: 13 погибших, более 20 000 пострадавших
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым.
Самое мощное за последние 100 лет наводнение произошло в Италии. Как сообщает The Gardian
, стихия унесла жизни 13 человек, более 20 000 остались без крова.
После сильных дождей в регионе Эмилия-Романья вышло из берегов сразу 23 реки и произошло 280 оползней. Под водой оказался 41 город.
"Пожилые люди и инвалиды оказались запертыми в своих домах, поскольку спасатели всю ночь работали под проливным дождем… Дороги заблокированы после схода в четверг оползня в Сассо-Маркони, а поезда были отменены или двигались с перебоями", - информирует издание.
Местная газета Messaggero
рассказывает историю пожилой пары Сауро Мануцци и Маринеллы Маральди, которые оказались запертыми в своем доме в деревушке Каве, провинция Форли-Чезена. Они кричали и звали на помощь, соседи пытались их спасти, но безуспешно – супруги погибли.
Наводнения разрушили дома и магазины, оставили под водой более 5000 ферм. Владелец магазина в Фаэнце рассказал информационному агентству Ansa
:
“Мы наводим порядок с 6 утра, и я не знаю, когда мы закончим. Я живу за пределами Фаэнцы, и в 2014 году там было наводнение, но я никогда не видел ничего подобного, никто здесь не видел”.
Пожарные провели две тысячи спасательных операций по всему региону Эмилия-Романья, а также в некоторых частях административной области Марке, которая тоже пострадала от наводнений. В частности, за ночь было спасено сорок пожилых людей из дома престарелых.
Как сообщили The Gardian в мэрии итальянского города Чезена, ситуация сейчас начала стабилизироваться. Затопленных районов на территории муниципалитета уже почти нет, коммунальщики убирают с улиц грязь и мусор, пытаются связаться с жителями районов, оставшихся без связи.
В Крыму, напомним, до сих пор продолжают восстанавливать
объекты культуры, пострадавшие в результате разгула стихии в 2021 году. Разрушительной силы наводнение произошло в Керчи в ночь с 12 на 13 августа, в результате чего несколько улиц города и десятки придомовых территорий оказались затопленными.
Второй удар
стихия нанесла городу в ночь на 16 августа, в очередной раз подтопив дома, дороги и городские территории. Власти сообщили о выпадении месячной нормы осадков за сутки.
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