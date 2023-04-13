https://crimea.ria.ru/20230413/neozhidannyy-rasklad-mogut-li-prosnutsya-krymskie-vulkany-1128155958.html

Неожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканы

Неожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканы - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Неожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканы

Карадаг и Фиолент - каждый, кто хоть раз бывал на крымском полуострове, непременно слышал истории о древних потухших вулканах, но не все из них одинаково... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T13:52

2023-04-13T13:52

2023-04-13T14:33

эксклюзивы риа новости крым

вулкан

крым

керченский полуостров

карадаг

мыс фиолент

аю-даг

карадагская научная станция имени вяземского

евгений шибаев

наука в крыму: открытия и изобретения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/17/1124597672_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fa090269ff2c5fd4922b8ec202651e2e.jpg

Карадаг и Фиолент - каждый, кто хоть раз бывал на крымском полуострове, непременно слышал истории о древних потухших вулканах, но не все из них одинаково правдивы. О том, могут ли в Крыму произойти извержения, и почему большинство местных вулканов вообще не являются вулканами, РИА Новости Крым рассказал специалист в области геологии, инженер, экс-сотрудник Карадагской научной станции имени Вяземского Евгений Шибаев.Вулканы, которые не вулканыПожалуй, самыми известными крымскими "потухшими вулканами" являются коктебельский Карадаг и севастопольский Фиолент, возраст которых экскурсоводы, как правило, оценивают в 150-160 млн. лет. Есть и менее известные - например, гора Пиляки на южных отрогах Ай-Петринской яйлы, о нем говорят примерно то же, но геологи с такой оценкой не согласны. И вообще не считают эти горные образования вулканами:Более того, по словам ученого, эти "куски" могли "переехать" на свои теперешние позиции вообще из других мест: "Видите ли, тогда еще не было никакого Крыма, и поверхность Земли выглядела совсем иначе. Это сегодня эти образования находятся на территории полуострова, но они переместились сюда из других районов. Есть такая наука - геофизика, и она может определить, где те или иные породы находились миллионы лет назад. И вот, даже между горным и степным Крымом в юрский период расстояние составляло примерно 2 тысячи км. Когда все это перемещалось, что-то поднималось, а что-то опускалось, благодаря всем этим гигантским тектоническим процессам, они сегодня вынесены на поверхность, а два из них - Карадаг и Фиолент - каким-то божественным образом оказались на побережье. И это потрясающе красиво", - поясняет геолог.Самоцветов больше нетИ Карадаг, и Фиолент - разноцветные. Все потому, что в разные периоды с паузами в миллионы лет породы находились на разных глубинах с разными температурами и теперь имеют сложный минеральный состав.Действительно, каждому туристу в Крыму обещают едва ли не залежи агатов, сердоликов, халцедонов и других богатств. Но "все украли до нас и украли грандиозно". Десятилетиями самоцветы собирали местные жители, в 50-х годах прошлого столетия в окрестностях Карадага и вовсе вели промышленный выбор галечников и песка, а в начале 70-х самоцветы описали в книжках, да так красочно, что в Крым хлынули коллекционеры и ювелиры."Несмотря на то, что с 40-х годов Карадаг имел природоохранный статус, фактически его никто не охранял. Там все просеивали, взрывали динамитом, на отвесных скалах висели скалолазы, а под воду спускались аквалангисты. В Сердоликовой бухте была скала, насыщенная миндалинами агата. Летом 1975-го она еще была, а в 1976 году ее уже не было. И сегодня в Сердоликовой бухте минералов самоцветной группы найти нельзя. Только в 1979-м, когда создали заповедник, это все остановили, но все уже выбито и просеяно", - вздыхает Шибаев.Медведь на бокуНа крымском Южнобережье есть еще две знаменитых горы - Аю-Даг (или же Медведь-гора) и Кастель. И еще множество менее известных, которые принято называть "несостоявшимися" вулканами. Если Карадаг и Фиолент являются обломками древних вулканов, которые когда-то изверглись, эти "вулканы" извергнутся "пытались", но не смогли, да так и застыли подземной магматической породой.Итак, ни один из крымских вулканов "проснуться" не может, поскольку настоящими вулканами они не являются, заверяет собеседник агентства. И все-таки на полуострове есть место, где извержения происходят едва ли ни каждый день - целая долина вулканов. Почти что настоящих.Долина Вулканов в КрымуРечь идет о грязевых вулканах, которые во множестве встречаются на Керченском полуострове. Внешне - самые настоящие, конусообразные и с кратерами, но вместо магмы они извергают на поверхность жидкую грязь с газами.Все эти глины содержат огромное количество минералов, и когда-то на Керченском полуострове даже добывали бор. А вот "лечиться" ими ученый не советует: "Лечатся другой грязью - грязевых крымских озер, содержащей органические, а не минеральные соединения".Самый большой грязевой вулкан в здешних местах - Джау-Тепе высотой в шестьдесят метров и с основанием в полкилометра, расположен в районе поселка с говорящим названием Вулкановка. Он извергается редко, но мощно, и по рассказам местных жителей, в XVII веке утопил в грязи целую деревню, за что и получил свое имя, означающее в переводе "Враг-гора". Еще ряд вулканов сосредоточены в Булганакской котловине, примерно в семи километрах к северу от Керчи, возле села Бондаренково. Здесь сразу несколько действующих кратеров, которые лучше хотя бы однажды увидеть своими глазами, чем сто раз о них прочесть.Читайте также на РИА Новости Крым:Мимо Мертвого города к "живой воде": тайны КарадагаКарымский вулкан может накрыть пеплом два селаАстролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабре

https://crimea.ria.ru/20220117/otgoloski-izverzheniya-vulkana-v-tikhom-okeane-doshli-do-kryma-1122058341.html

крым

керченский полуостров

карадаг

мыс фиолент

аю-даг

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

вулкан, крым, керченский полуостров, карадаг, мыс фиолент, аю-даг, карадагская научная станция имени вяземского, евгений шибаев, наука в крыму: открытия и изобретения