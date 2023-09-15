https://crimea.ria.ru/20230915/chislo-pogibshikh-ot-navodneniya-v-livii-mozhet-dostignut-18-20-tysyach-1131430726.html
Число погибших от наводнения в Ливии может достигнуть 18-20 тысяч
Число погибших от наводнения в Ливии может достигнуть 18-20 тысяч - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Число погибших от наводнения в Ливии может достигнуть 18-20 тысяч
Россия направит несколько самолетов с помощью пострадавшим от наводнения районам северо-востока Ливии, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Айдар Аганин. РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T10:15
2023-09-15T10:15
2023-09-15T10:15
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ливия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Россия направит несколько самолетов с помощью пострадавшим от наводнения районам северо-востока Ливии, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Айдар Аганин.В среду мэр ливийской Дерны Абдельманам аль-Гайси заявил в эфире телеканала Al-Arabiya, что число погибших от наводнения в городе может достигнуть 18-20 тысяч человек. Представитель МВД назначенного парламентом правительства Ливии Тарек аль-Харраз заявил РИА Новости, что ситуация в Дерне является катастрофической, много тел погибших находятся в море и под завалами.По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), по меньшей мере 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Дерне.Как сообщали ранее ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями районах ввели комендантский час.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни 2681 человекаИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома В Стамбуле увеличивают сейсмоустойчивость мечети Айя-София
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ливия, происшествия, в мире, наводнение, новости
Число погибших от наводнения в Ливии может достигнуть 18-20 тысяч
РФ направит несколько самолётов с помощью пострадавшим районам Ливии
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Россия направит несколько самолетов с помощью пострадавшим от наводнения районам северо-востока Ливии, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Айдар Аганин.
"В соответствии с поручением президента Путина Россия направит несколько самолетов с помощью пострадавшим районам северо-востока Ливии. Это включает в себя как группы спасателей и медиков, так и материальную составляющую - необходимое оборудование, одеяла, палатки и др. После тщательной подготовительной работы практическая фаза операции начинается 15 сентября. Ливийская сторона оказывает нам полное содействие", - сказал российский дипломат.
В среду мэр ливийской Дерны Абдельманам аль-Гайси заявил в эфире телеканала Al-Arabiya, что число погибших от наводнения в городе может достигнуть 18-20 тысяч человек. Представитель МВД назначенного парламентом правительства Ливии Тарек аль-Харраз заявил РИА Новости, что ситуация в Дерне является катастрофической, много тел погибших находятся в море и под завалами.
По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), по меньшей мере 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Дерне.
Как сообщали ранее ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями районах ввели комендантский час.
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