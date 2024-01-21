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В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходным
В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходным - РИА Новости Крым, 21.01.2024
В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходным
Школы и колледжи Севастополя в понедельник будут закрыты, детсады и больницы продолжат работу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T18:43
2024-01-21T18:43
2024-01-21T19:09
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Школы и колледжи Севастополя в понедельник будут закрыты, детсады и больницы продолжат работу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.Детские сады и больницы продолжают работу в штатном режиме, подчеркнул губернатор.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.В минувшую пятницу из-за обильных осадков и резкого потепления в Севастополе буквально за сутки произошло критическое насыщение водой низменных мест, почв вблизи рек и прудов. Было принято решение о временной приостановке работы гидроузлов, что стало причиной введения сокращенного учебного дня.В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами. В воскресенье губернатор сообщил, что в городе отменят школьные занятия в понедельник, если не удастся возобновить подачу воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Воду жителям Севастополя помогут развозить волонтеры"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домахВ Севастополе расчистили главный водозабор – когда дадут воду жителям
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В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходным
Школы и колледжи Севастополя в понедельник будут закрыты, детсады продолжат работу
18:43 21.01.2024 (обновлено: 19:09 21.01.2024)