Рейтинг@Mail.ru
В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходным - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240121/v-shkolakh-i-kolledzhakh-sevastopolya-ponedelnik-obyavlen-vykhodnym-1134365324.html
В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходным
В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходным - РИА Новости Крым, 21.01.2024
В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходным
Школы и колледжи Севастополя в понедельник будут закрыты, детсады и больницы продолжат работу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T18:43
2024-01-21T19:09
севастополь
крым
новости крыма
михаил развожаев
образование в крыму и севастополе
школа
погода
погода в крыму
водоснабжение
вода крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/19/1124292160_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee773ea330d2af54bcd3ca0e39a9cde4.jpg.webp
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Школы и колледжи Севастополя в понедельник будут закрыты, детсады и больницы продолжат работу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.Детские сады и больницы продолжают работу в штатном режиме, подчеркнул губернатор.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.В минувшую пятницу из-за обильных осадков и резкого потепления в Севастополе буквально за сутки произошло критическое насыщение водой низменных мест, почв вблизи рек и прудов. Было принято решение о временной приостановке работы гидроузлов, что стало причиной введения сокращенного учебного дня.В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами. В воскресенье губернатор сообщил, что в городе отменят школьные занятия в понедельник, если не удастся возобновить подачу воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Воду жителям Севастополя помогут развозить волонтеры"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домахВ Севастополе расчистили главный водозабор – когда дадут воду жителям
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/19/1124292160_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52de6bcdb7da714708b06175440f2866.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, крым, новости крыма, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, школа, погода, погода в крыму, водоснабжение, вода крыма, вода в крыму
В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходным

Школы и колледжи Севастополя в понедельник будут закрыты, детсады продолжат работу

18:43 21.01.2024 (обновлено: 19:09 21.01.2024)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкШкольный ранец
Школьный ранец - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Школы и колледжи Севастополя в понедельник будут закрыты, детсады и больницы продолжат работу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.

"В школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования (в том числе в спортивных секциях) завтра объявлен выходной. При этом для тех родителей, кому не с кем оставить детей будут в школах организованы дежурные группы", - говорится в сообщении.

Детские сады и больницы продолжают работу в штатном режиме, подчеркнул губернатор.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
В минувшую пятницу из-за обильных осадков и резкого потепления в Севастополе буквально за сутки произошло критическое насыщение водой низменных мест, почв вблизи рек и прудов. Было принято решение о временной приостановке работы гидроузлов, что стало причиной введения сокращенного учебного дня.
В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами. В воскресенье губернатор сообщил, что в городе отменят школьные занятия в понедельник, если не удастся возобновить подачу воды.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Воду жителям Севастополя помогут развозить волонтеры
"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домах
В Севастополе расчистили главный водозабор – когда дадут воду жителям
 
СевастопольКрымНовости КрымаМихаил РазвожаевОбразование в Крыму и СевастополеШколаПогодаПогода в КрымуВодоснабжениеВода КрымаВода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:39Днем траура в Донецкой народной республике объявлен 22 января
19:11Донецк, мы с тобой: регионы соболезнуют семьям погибших в Донецке
18:48Когда в Севастополе дадут воду – уточненная информация
18:43В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходным
18:25"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО
18:10Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Донецку
17:59В горах Сочи оползень перекрыл въезд на курорт – что известно
17:50Выжили четверо: упавший в Афганистане российский самолет найден
17:39Устранение паводка в Севастополе – обстановка на вечер воскресенья
17:10Занятия в школах Севастополя могут отменить в понедельник – причина
17:01В очереди перед Крымским мостом стоят около 500 автомобилей
16:52Россия запросила заседание Совбеза ООН по трагедии в Донецке
16:21Движение по Крымскому мосту возобновили
16:12Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
16:02Мировое сообщество должно осудить варварский теракт ВСУ в Донецке - МИД
15:35Еще одна украинская ракета сбита у берегов Крыма – Минобороны
15:16В Севастополе звучат сирены - объявлена воздушная тревога
15:05Крымский мост снова закрыт для проезда
14:54Более 500 украинских боевиков уничтожены в зоне спецоперации за сутки
14:39Пушилин сообщил о 25 погибших на рынке в Донецке
Лента новостейМолния