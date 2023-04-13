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Разгром украинских войск на Донецком направлении: Киев потерял 300 солдат
Разгром украинских войск на Донецком направлении: Киев потерял 300 солдат - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Разгром украинских войск на Донецком направлении: Киев потерял 300 солдат
Украинские войска на Донецком направлении за сутки потеряли до 300 военнослужащих и военную технику. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T15:27
2023-04-13T15:27
2023-04-13T15:27
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
армия и флот
артемовск
чвк "вагнер"
новости
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска на Донецком направлении за сутки потеряли до 300 военнослужащих и военную технику. Об этом сообщает Минобороны РФ.Штурмовые отряды "Вагнер" продолжают боевые действия по вытеснению противника из центральных кварталов Артемовска. Им поддержку оказывают ВДВ.Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии группировки войск "Южная" поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Калиновка, Николаевка и Ступочки. Всего за прошедший день в ходе боев за Артемовск самолеты ВКС России совершили 12 вылетов, ракетные войска и артиллерия выполнили 57 огневых задач."Общие потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.Накануне в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами Артемовска. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов. Большая часть территории города находится под контролем российских сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Ход боев в Артемовске: штурмовые отряды овладели тремя кварталамиНазвана трагическая ошибка Украины в ситуации с АртемовскомОжесточенные бои за Артемовск: сколько осталось до освобождения
артемовск
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, артемовск, чвк "вагнер", новости, донецкая народная республика (днр)
Разгром украинских войск на Донецком направлении: Киев потерял 300 солдат
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 300 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска на Донецком направлении за сутки потеряли до 300 военнослужащих и военную технику. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Штурмовые отряды "Вагнер" продолжают боевые действия по вытеснению противника из центральных кварталов Артемовска. Им поддержку оказывают ВДВ.
"Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска", - рассказали в ведомстве.
Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии группировки войск "Южная" поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Калиновка, Николаевка и Ступочки. Всего за прошедший день в ходе боев за Артемовск самолеты ВКС России совершили 12 вылетов, ракетные войска и артиллерия выполнили 57 огневых задач.
"Общие потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.
Накануне в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами
Артемовска. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов. Большая часть территории города находится под контролем российских сил.
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