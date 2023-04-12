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Ход боев в Артемовске: штурмовые отряды овладели тремя кварталами - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Ход боев в Артемовске: штурмовые отряды овладели тремя кварталами
Ход боев в Артемовске: штурмовые отряды овладели тремя кварталами - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Ход боев в Артемовске: штурмовые отряды овладели тремя кварталами
Российские военнослужащие на Донецком направлении уничтожили более 245 военных ВСУ, а штурмовые отряды "Вагнер" заняли три квартала в районе Артемовска. Об этом РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T15:14
2023-04-12T15:14
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донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие на Донецком направлении уничтожили более 245 военных ВСУ, а штурмовые отряды "Вагнер" заняли три квартала в районе Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны России.Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии группировки войск "Южная" поражены силы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка, а также подразделения ВСУ в районе населенного пункта Константиновка."В данном районе российской авиацией совершенно 8 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи", - уточнили в оборонном ведомстве.На этом направлении за сутки уничтожены сотни украинских военных и более 20 единиц техники.Ранее в Минобороны России сообщили о боях за кварталы в центре Артемовска, которые ведут штурмовые отряды "Вагнер". Они вытесняют противника к западным окраинам населенного пункта, а на флангах их действия поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление на Донецком направлении: армия России разгромила силы ВСУНазвана трагическая ошибка Украины в ситуации с АртемовскомОжесточенные бои за Артемовск: сколько осталось до освобождения
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Новости
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крым, россия, украина, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), сво, новости, артемовск
Ход боев в Артемовске: штурмовые отряды овладели тремя кварталами

Минобороны: штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя кварталами в районе Артемовска

15:14 12.04.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота гаубиц "Мста-Б" в южном секторе СВО
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие на Донецком направлении уничтожили более 245 военных ВСУ, а штурмовые отряды "Вагнер" заняли три квартала в районе Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны России.
"На Донецком направлении в районе Артемовска штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов", - говорится в сообщении.
Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии группировки войск "Южная" поражены силы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка, а также подразделения ВСУ в районе населенного пункта Константиновка.
"В данном районе российской авиацией совершенно 8 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи", - уточнили в оборонном ведомстве.
На этом направлении за сутки уничтожены сотни украинских военных и более 20 единиц техники.
"Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО "Град", - подытожили в Минобороны.
Ранее в Минобороны России сообщили о боях за кварталы в центре Артемовска, которые ведут штурмовые отряды "Вагнер". Они вытесняют противника к западным окраинам населенного пункта, а на флангах их действия поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск.
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