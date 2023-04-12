https://crimea.ria.ru/20230412/khod-boev-v-artemovske-shturmovye-otryady-ovladeli-tremya-kvartalami-1128138017.html

Ход боев в Артемовске: штурмовые отряды овладели тремя кварталами

Ход боев в Артемовске: штурмовые отряды овладели тремя кварталами - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Ход боев в Артемовске: штурмовые отряды овладели тремя кварталами

Российские военнослужащие на Донецком направлении уничтожили более 245 военных ВСУ, а штурмовые отряды "Вагнер" заняли три квартала в районе Артемовска. Об этом РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T15:14

2023-04-12T15:14

2023-04-12T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие на Донецком направлении уничтожили более 245 военных ВСУ, а штурмовые отряды "Вагнер" заняли три квартала в районе Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны России.Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии группировки войск "Южная" поражены силы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка, а также подразделения ВСУ в районе населенного пункта Константиновка."В данном районе российской авиацией совершенно 8 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи", - уточнили в оборонном ведомстве.На этом направлении за сутки уничтожены сотни украинских военных и более 20 единиц техники.Ранее в Минобороны России сообщили о боях за кварталы в центре Артемовска, которые ведут штурмовые отряды "Вагнер". Они вытесняют противника к западным окраинам населенного пункта, а на флангах их действия поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление на Донецком направлении: армия России разгромила силы ВСУНазвана трагическая ошибка Украины в ситуации с АртемовскомОжесточенные бои за Артемовск: сколько осталось до освобождения

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