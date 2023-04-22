https://crimea.ria.ru/20230422/poteri-vsu-za-sutki-prevysili-400-boevikov-1128310627.html
Потери ВСУ за сутки превысили 400 боевиков
Потери ВСУ за сутки превысили 400 боевиков - РИА Новости Крым, 22.04.2023
Потери ВСУ за сутки превысили 400 боевиков
За прошедшие сутки Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили более 400 украинских боевиков, задержали пять диверсионных групп противника, уничтожили... РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T15:42
2023-04-22T15:42
2023-04-22T15:44
сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
армия и флот
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили более 400 украинских боевиков, задержали пять диверсионных групп противника, уничтожили крупный склад боеприпасов и значительное количество вражеской техники. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны.Купянское направлениеАрмейская авиация и артиллерия "Западной" группировки войск разбили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской Народной Республики.В окрестностях села Синьковка Харьковской области и Стельмаховки (ЛНР) пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В районе населенного пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.За сутки противник на Купянском направлении потерял до 60 боевиков, две боевые бронированные машины, пикап, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США.Красно-Лиманское направлениеНа этом направлении фронта противник потерял до 65 боевиков, две боевые машины пехоты и гаубицу Д-30. Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" поразили подразделения ВСУ возле населенных пунктов Невское, Червонопоповка (ЛНР) и Серебрянка (ДНР).Две украинские ДРГ были разгромлены в окрестностях села Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Донецкое направлениеАвиаударами и огнем артиллерии "Южной" группировки войск уничтожены скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Богдановка и Николаевка Донецкой Народной Республики. В результате за сутки уничтожено около 255-ти украинских военнослужащих и наемников, боевая машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-20.В окрестностях села Серебрянка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки в селе Константиновка.Южно-Донецкое и Запорожское направлениеНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск "Восток" наносила удары в районах Угледара и Времевки (ДНР), а также в Белогорье Запорожской области. Около села Павловка в ДНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.Всего за сутки потери на этом участке составили до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.Херсонское направлениеНа Херсонском направлении в результате боев уничтожено свыше 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-20. Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено 97 артиллерийских подразделениям ВСУ, живая сила и техника в 136-ти районах. Средствами ПВО перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня "HIMARS"и "Ураган".За сутки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уничтожено пятьукраинских БПЛА, сообщает Министерство Обороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождение Артемовска: ВСУ выбиты еще из трех кварталов городаНаступление ВСУ и Крым: как полуостров защищен от возможных атак УкраиныАрмия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут"
https://crimea.ria.ru/20230417/armiya-rossii-sorvala-dve-ukrainskie-kontrataki-1128213665.html
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), потери всу , события в донбассе, херсонская область, запорожская область, харьковская область, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили более 400 украинских боевиков, задержали пять диверсионных групп противника, уничтожили крупный склад боеприпасов и значительное количество вражеской техники. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны.
Армейская авиация и артиллерия "Западной" группировки войск разбили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской Народной Республики.
В окрестностях села Синьковка Харьковской области и Стельмаховки (ЛНР) пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В районе населенного пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.
За сутки противник на Купянском направлении потерял до 60 боевиков, две боевые бронированные машины, пикап, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США.
Красно-Лиманское направление
На этом направлении фронта противник потерял до 65 боевиков, две боевые машины пехоты и гаубицу Д-30. Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" поразили подразделения ВСУ возле населенных пунктов Невское, Червонопоповка (ЛНР) и Серебрянка (ДНР).
Две украинские ДРГ были разгромлены в окрестностях села Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
Авиаударами и огнем артиллерии "Южной" группировки войск уничтожены скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Богдановка и Николаевка Донецкой Народной Республики. В результате за сутки уничтожено около 255-ти украинских военнослужащих и наемников, боевая машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-20.
В окрестностях села Серебрянка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки в селе Константиновка.
Южно-Донецкое и Запорожское направление
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск "Восток" наносила удары в районах Угледара и Времевки (ДНР), а также в Белогорье Запорожской области. Около села Павловка в ДНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
Всего за сутки потери на этом участке составили до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в результате боев уничтожено свыше 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-20. Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено 97 артиллерийских подразделениям ВСУ, живая сила и техника в 136-ти районах. Средствами ПВО перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня "HIMARS"
За сутки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уничтожено пятьукраинских БПЛА, сообщает Министерство Обороны РФ.
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