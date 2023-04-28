https://crimea.ria.ru/20230428/poteri-vsu-za-sutki-prevysili-600-boevikov-1128426089.html

Потери ВСУ за сутки превысили 600 боевиков

Потери ВСУ за сутки превысили 600 боевиков - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Потери ВСУ за сутки превысили 600 боевиков

За сутки армия России нанесла удары по подразделениям ВСУ в районе 19 населенных пунктов, поражены 86 артиллерийских подразделений противника на огневых... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T18:11

2023-04-28T18:11

2023-04-28T18:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. За сутки армия России нанесла удары по подразделениям ВСУ в районе 19 населенных пунктов, поражены 86 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, уничтожено почти 600 украинских боевиков и наемников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.На Купянском направленииНа Купянском направлении "Западная" группировка войск нанесла поражение подразделениям ВСУ возле Двуречной, Тимковки, Крахмального и Табаевки Харьковской области. Кроме того, возле населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области российским военным удалось пресечь действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника."Потери противника за сутки на данном направлении составили до 75-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении Минобороны.Также возле Синельниково Харьковской области взорван склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ.Под Красным ЛиманомНа Красно-Лиманском направлении силы авиации и артиллерии группировки войск "Центр" нанесли поражение подразделениям противника возле Терны ДНР и Червоная Диброва ЛНР."За сутки на данном направлении уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также одна гаубица Д-30", - отметили в ведомстве.На Южно-Донецком и Запорожском направленияхНа указанных направления удары авиации и огонь российской артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесли поражение подразделениям украинских боевиков в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Новополь ДНР и Чаривное Запорожской области.Также в районе Марфополь, под Запорожьем, российские военные пресекли действия ДРГ украинских боевиков."За сутки на данных направлениях уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы - "Мста-Б" и Д-30", - сказано в сообщении.На Херсонском направлении"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения ВСУ потери противника за сутки составили до 65-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - уточнили в ведомстве.Уточняется, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены 86 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, а также живая сила и техника в 112 районах.Также российский истребитель сбил возле Дробышево ДНР вертолет Ми-8 ВСУ.ПВО армии России за сутки перехватила восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Ликвидированы пять украинских дронов возле Берестового Харьковской области, Кирилловки, Кременца, Новоандреевки ДНР, а также населенного пункта Переможное Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 413 самолетов, 229 вертолетов, 3 887 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8 887 танков и других боевых бронированных машин, 1 095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 679 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 820 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные войска поразили украинский штаб обороны АртемовскаАрмия России ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУПойдут на дно: Сальдо о шансах ВСУ форсировать Днепр

https://crimea.ria.ru/20230428/sem-zhertv-sredi-nikh-rebenok-udar-vsu-po-donetsku-1128420704.html

https://crimea.ria.ru/20230428/polskiy-general-dal-neuteshitelnyy-prognoz-vsu-v-sluchae-kontrnastupleniya-1128419362.html

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