https://crimea.ria.ru/20230524/kiev-poluchit-snaryady-esche-na-260-mln-evro---na-eto-raz-ot-niderlandov-1128925455.html
Киев получит снаряды еще на 260 млн евро - на это раз от Нидерландов
Киев получит снаряды еще на 260 млн евро - на это раз от Нидерландов - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Киев получит снаряды еще на 260 млн евро - на это раз от Нидерландов
Нидерланды выделят 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины, говорится в заявлении министерства обороны страны. РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T07:38
2023-05-24T07:38
2023-05-24T08:06
всу (вооруженные силы украины)
поставки западного оружия украине
нидерланды
украина
нато
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Нидерланды выделят 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины, говорится в заявлении министерства обороны страны.Отмечается, что речь идет о ранее анонсированных совместных инициативах по закупке для Украины 155-миллиметровых снарядов.Министр обороны Нидерландов Оллонгрен 23 мая заявила, что Амстердам ждет "зеленого света" от США для начала обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Она отметила, что Нидерланды также координируют свои усилия по подготовке пилотов с Бельгией, Данией и Великобританией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пакет военной помощи Украине от США: что вошло в списокРоссийские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в КиевеПоставки Украине оружия из Европы будут сокращаться – прогноз
https://crimea.ria.ru/20230523/kak-postavki-f-16-povliyayut-na-khod-spetsoperatsii--voennyy-ekspert-iz-ssha-1128904049.html
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всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, нидерланды, украина, нато, россия
Киев получит снаряды еще на 260 млн евро - на это раз от Нидерландов
Нидерланды пообещали военную помощь Киеву на 260 млн евро
07:38 24.05.2023 (обновлено: 08:06 24.05.2023)