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Что войдет в новые пакеты военной помощи Киеву
Что войдет в новые пакеты военной помощи Киеву - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Что войдет в новые пакеты военной помощи Киеву
В первую очередь запад поставит ВСУ боеприпасы калибра 155 мм, ракеты HIMARS и более высокоточные ракеты GLSDB. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском"... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T07:29
2023-06-15T07:29
2023-06-15T07:29
новости
сво
армия и флот
юрий кнутов
himars
bradley
всу (вооруженные силы украины)
мнения
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В первую очередь запад поставит ВСУ боеприпасы калибра 155 мм, ракеты HIMARS и более высокоточные ракеты GLSDB. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.Ранее сообщалось, что США передадут киевскому режиму средства ПВО, бронетехнику и боеприпасы на общую сумму 325 млн долларов.Запад не хочет снарядного голода"Поставляются наступательные средства. В первую очередь боеприпасы калибра 155 мм, которые крайне необходимы в период ведения боевых действий, чтобы не было снарядного голода. Это ракеты HIMARS, это более высокоточные ракеты GLSDB (бомба малого диаметра наземного базирования, англ. Ground Launched Small Diameter Bomb – ред.), у которых используется двигатель от ракет HIMARS. Это бомба малого калибра, запускаемая с самолета, способная пролететь 110 км, а с двигателем от HIMARS 150 км", - рассказал Кнутов.Если поставки будут осуществляться кораблями – это займет две-три недели, до месяца, потому что нужно будет задействовать железнодорожный транспорт, а если будут поставлять самолетами – то это займет несколько дней, уточнил собеседник.По его словам, сегодня противник поставляет на Украину то, что можно применять на дальности примерно сто километров.По словам эксперта, именно эта схема применялась украинскими боевиками в Херсонской области, и она сработала, "когда был разрушен Антоновский мост, и мы, поняв, что снабжать нашу группировку на правом берегу Днепра крайне тяжело, были вынуждены уйти оттуда".Кроме того, тактика молниеносной войны была применена украинской армией и в районе Харькова.Однако Кнутов отметил, что в Харьковской области у ВС РФ не было сплошной линии обороны, а были опорные пункты. Малые тактические группы противника, состоявшие из двух-трех бронемашин, иногда танка, и бойцов с переносными зенитно-ракетными комплексами, обходили российские "опоры", не ввязывались в бой, а просачивались между ними. Потом заходили в тыл, собирались вместе, и так появлялась грозная сила, которая захватывала населенные пункты, наиболее выгодные с точки зрения коммуникаций. Возникла угроза полного окружения российских войск и они были вынуждены отойти.ВС РФ захватывают западную технику для изученияВ настоящее время киевский режим продолжает действовать так, как делал это в Харькове и Херсоне: посылают тактические группы, усиленные танками и БМП, отметил эксперт. И уточнил, что украинская пехота усилена "передовыми образцами" западной техники – это БМП Bradley и танки модификации А-6.В то же время, предположил эксперт, российские разработчики вряд ли найдут что-то интересное в технике западного образца, потому что запад делает очень "капризную технику", которая в полевых условиях себя не оправдывает. Тогда как российская техника простая, ее можно обслужить и отремонтировать в любых условиях.Армия России эффективно сдерживает противника"Сдерживание украинских войск – это заслуга российского командования, которое полностью изменило отношение к спецоперации. Созданы линии укреплений, причем американцы называют почти тысячу километров – там и минные поля, и противотанковые рвы, окопы и долговременные огневые точки", - сказал Кнутов.Однако, по словам собеседника, после недели безуспешных попыток наступления ВСУ начали менять свою тактику, чтобы хоть немного снизить потери в технике.Читайте также на РИА Новости Крым:США намерены предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураномВ чем слабость танков Leopard и другой западной техники - мнение экспертаВСУ обстреляли Луганск англо-французскими ракетами Storm Shadow
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новости, сво, армия и флот, юрий кнутов, himars, bradley, всу (вооруженные силы украины), мнения, поставки западного оружия украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым.
В первую очередь запад поставит ВСУ боеприпасы калибра 155 мм, ракеты HIMARS и более высокоточные ракеты GLSDB. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском"
высказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Ранее сообщалось, что США передадут
киевскому режиму средства ПВО, бронетехнику и боеприпасы на общую сумму 325 млн долларов.
Запад не хочет снарядного голода
"Поставляются наступательные средства. В первую очередь боеприпасы калибра 155 мм, которые крайне необходимы в период ведения боевых действий, чтобы не было снарядного голода. Это ракеты HIMARS, это более высокоточные ракеты GLSDB (бомба малого диаметра наземного базирования, англ. Ground Launched Small Diameter Bomb – ред.), у которых используется двигатель от ракет HIMARS. Это бомба малого калибра, запускаемая с самолета, способная пролететь 110 км, а с двигателем от HIMARS 150 км", - рассказал Кнутов.
Если поставки будут осуществляться кораблями – это займет две-три недели, до месяца, потому что нужно будет задействовать железнодорожный транспорт, а если будут поставлять самолетами – то это займет несколько дней, уточнил собеседник.
По его словам, сегодня противник поставляет на Украину то, что можно применять на дальности примерно сто километров.
"Как правило, на расстоянии около ста километров от линии фронта находятся ближайшие тылы – склады боеприпасов, ГСМ, штабы, пункты управления и резервы. И если есть координаты этих целей, то они уничтожаются в первую очередь. И когда тылы вычищены, тогда уже проводится артиллерийская подготовка и начинаются активные действия непосредственно на линии фронта", - объяснил он.
По словам эксперта, именно эта схема применялась украинскими боевиками в Херсонской области, и она сработала, "когда был разрушен Антоновский мост, и мы, поняв, что снабжать нашу группировку на правом берегу Днепра крайне тяжело, были вынуждены уйти оттуда".
Кроме того, тактика молниеносной войны была применена украинской армией и в районе Харькова.
Однако Кнутов отметил, что в Харьковской области у ВС РФ не было сплошной линии обороны, а были опорные пункты. Малые тактические группы противника, состоявшие из двух-трех бронемашин, иногда танка, и бойцов с переносными зенитно-ракетными комплексами, обходили российские "опоры", не ввязывались в бой, а просачивались между ними. Потом заходили в тыл, собирались вместе, и так появлялась грозная сила, которая захватывала населенные пункты, наиболее выгодные с точки зрения коммуникаций. Возникла угроза полного окружения российских войск и они были вынуждены отойти.
"Однако из этого опыта российская армия вынесла определенные уроки. У нас создана большая линия обороны, которую Wall Street Journal назвал "сталинской стеной": она, по мнению американцев, достигает глубины 30 километров. Пентагон считает, что взломать такую линию обороны не так просто", - сказал Кнутов.
ВС РФ захватывают западную технику для изучения
В настоящее время киевский режим продолжает действовать так, как делал это в Харькове и Херсоне: посылают тактические группы, усиленные танками и БМП, отметил эксперт. И уточнил, что украинская пехота усилена "передовыми образцами" западной техники – это БМП Bradley и танки модификации А-6.
"Но эти колонны нами были уничтожены. Полагаю, что захват этой техники будет иметь для нас ключевое значение, поможет изучить ее слабые места, чтобы с первого выстрела выводить из строя. Также посмотрим технологии, которые использовали западные разработчики", - сказал Кнутов.
В то же время, предположил эксперт, российские разработчики вряд ли найдут что-то интересное в технике западного образца, потому что запад делает очень "капризную технику", которая в полевых условиях себя не оправдывает. Тогда как российская техника простая, ее можно обслужить и отремонтировать в любых условиях.
Армия России эффективно сдерживает противника
"Сдерживание украинских войск – это заслуга российского командования, которое полностью изменило отношение к спецоперации. Созданы линии укреплений, причем американцы называют почти тысячу километров – там и минные поля, и противотанковые рвы, окопы и долговременные огневые точки", - сказал Кнутов.
Однако, по словам собеседника, после недели безуспешных попыток наступления ВСУ начали менять свою тактику, чтобы хоть немного снизить потери в технике.
"Они (ВСУ – ред.) снова действуют малыми тактическими группами: перемещаются к нашим окопам на колоссальной скорости, высаживают десант, который пытается захватить наши окопы", - сказал собеседник. И добавил, что, "если у противника получилось захватить наши окопы, российские спецназовцы ночью просачиваются в занятые ВСУ укрепления, бесшумно вырезают украинских боевиков, и утром позиции снова наши".
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