https://crimea.ria.ru/20230615/chto-voydet-v-novye-pakety-voennoy-pomoschi-kievu-1129387292.html

Что войдет в новые пакеты военной помощи Киеву

Что войдет в новые пакеты военной помощи Киеву - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Что войдет в новые пакеты военной помощи Киеву

В первую очередь запад поставит ВСУ боеприпасы калибра 155 мм, ракеты HIMARS и более высокоточные ракеты GLSDB. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском"... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T07:29

2023-06-15T07:29

2023-06-15T07:29

новости

сво

армия и флот

юрий кнутов

himars

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всу (вооруженные силы украины)

мнения

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В первую очередь запад поставит ВСУ боеприпасы калибра 155 мм, ракеты HIMARS и более высокоточные ракеты GLSDB. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.Ранее сообщалось, что США передадут киевскому режиму средства ПВО, бронетехнику и боеприпасы на общую сумму 325 млн долларов.Запад не хочет снарядного голода"Поставляются наступательные средства. В первую очередь боеприпасы калибра 155 мм, которые крайне необходимы в период ведения боевых действий, чтобы не было снарядного голода. Это ракеты HIMARS, это более высокоточные ракеты GLSDB (бомба малого диаметра наземного базирования, англ. Ground Launched Small Diameter Bomb – ред.), у которых используется двигатель от ракет HIMARS. Это бомба малого калибра, запускаемая с самолета, способная пролететь 110 км, а с двигателем от HIMARS 150 км", - рассказал Кнутов.Если поставки будут осуществляться кораблями – это займет две-три недели, до месяца, потому что нужно будет задействовать железнодорожный транспорт, а если будут поставлять самолетами – то это займет несколько дней, уточнил собеседник.По его словам, сегодня противник поставляет на Украину то, что можно применять на дальности примерно сто километров.По словам эксперта, именно эта схема применялась украинскими боевиками в Херсонской области, и она сработала, "когда был разрушен Антоновский мост, и мы, поняв, что снабжать нашу группировку на правом берегу Днепра крайне тяжело, были вынуждены уйти оттуда".Кроме того, тактика молниеносной войны была применена украинской армией и в районе Харькова.Однако Кнутов отметил, что в Харьковской области у ВС РФ не было сплошной линии обороны, а были опорные пункты. Малые тактические группы противника, состоявшие из двух-трех бронемашин, иногда танка, и бойцов с переносными зенитно-ракетными комплексами, обходили российские "опоры", не ввязывались в бой, а просачивались между ними. Потом заходили в тыл, собирались вместе, и так появлялась грозная сила, которая захватывала населенные пункты, наиболее выгодные с точки зрения коммуникаций. Возникла угроза полного окружения российских войск и они были вынуждены отойти.ВС РФ захватывают западную технику для изученияВ настоящее время киевский режим продолжает действовать так, как делал это в Харькове и Херсоне: посылают тактические группы, усиленные танками и БМП, отметил эксперт. И уточнил, что украинская пехота усилена "передовыми образцами" западной техники – это БМП Bradley и танки модификации А-6.В то же время, предположил эксперт, российские разработчики вряд ли найдут что-то интересное в технике западного образца, потому что запад делает очень "капризную технику", которая в полевых условиях себя не оправдывает. Тогда как российская техника простая, ее можно обслужить и отремонтировать в любых условиях.Армия России эффективно сдерживает противника"Сдерживание украинских войск – это заслуга российского командования, которое полностью изменило отношение к спецоперации. Созданы линии укреплений, причем американцы называют почти тысячу километров – там и минные поля, и противотанковые рвы, окопы и долговременные огневые точки", - сказал Кнутов.Однако, по словам собеседника, после недели безуспешных попыток наступления ВСУ начали менять свою тактику, чтобы хоть немного снизить потери в технике.Читайте также на РИА Новости Крым:США намерены предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураномВ чем слабость танков Leopard и другой западной техники - мнение экспертаВСУ обстреляли Луганск англо-французскими ракетами Storm Shadow

https://crimea.ria.ru/20230614/vsu-ne-udaetsya-serezno-prodvinutsya-v-khode-kontrnastupleniya--pushilin-1129377591.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сво, армия и флот, юрий кнутов, himars, bradley, всу (вооруженные силы украины), мнения, поставки западного оружия украине