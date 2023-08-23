https://crimea.ria.ru/20230823/pochemu-vsu-otkazyvayutsya-obmenivat-plennykh-polskikh-naemnikov-1130897093.html
Почему ВСУ отказываются обменивать пленных польских наемников
Почему ВСУ отказываются обменивать пленных польских наемников - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Почему ВСУ отказываются обменивать пленных польских наемников
Украинская сторона отказывается обменивать находящихся в плену иностранных наемников, в частности из Польши, поскольку не хотят платить им положенные по... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T16:51
2023-08-23T16:51
2023-08-23T16:51
евгений балицкий
новости сво
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новости
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Украинская сторона отказывается обменивать находящихся в плену иностранных наемников, в частности из Польши, поскольку не хотят платить им положенные по контракту деньги. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Врио губернатора также оценил боеспособность 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которую украинское командование вывело из резерва и бросило на штурм Работино на Запорожском направлении."Падают они точно так же, как и все остальные, слаженность у них достаточно невысокая", - прокомментировал он.По словам Балицкого, при штурме Работино подразделения ВСУ попадают в огневой "мешок", неся огромные потери в живой силе и технике.В целом боеспособность нынешнего украинского солдата сейчас и год назад кардинально отличается, констатировал он."Противник совершенно не готов к новым способам ведения боя. Видно, что их кураторы привыкли воевать с "индейцами" с точки зрения технологий и культуры войны. Они (военнослужащие ВСУ – ред.) крайне медленно учатся. Я не могу этого объяснить. Наши пацаны учатся гораздо быстрее. Год назад они (ВСУ - ред.) были на пике. Сейчас мы находимся уже в разных весовых категориях. Из этого, а также стойкости и мужества наших парней, складывается наше преимущество", - отметил врио губернатора региона.Президент РФ Владимир Путин в ходе официальной встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что наемники из других стран на Украине несут огромные потери из-за своей глупости. По его словам, об этом должна знать общественность тех стран, правительства которых отправляют людей в зону боевых действий.Ранее издания Forbes и Bild сообщили, что Киев бросил на фронт последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве – 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью две тысячи человек, укомплектованную боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2. Бригаду бросили на штурм Работино в Запорожской области, хотя изначально планировалось, что это соединение войдет вглубь территории после прорыва оборонительной линии российских войск.При этом минобороны Украины обвинило западные СМИ в том, что из-за публикаций о 82-й бригаде по ней только за одни за сутки было нанесено пять авиаударов.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России громит врага в зоне СВО: уничтожено еще 650 боевиковНе перечесть: Балицкий рассказал о потерях ВСУ в Запорожской областиДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евгений балицкий, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу, вооруженные силы россии, новости, мнения
Почему ВСУ отказываются обменивать пленных польских наемников
Балицкий: Украина отказывается возвращать польских наемников из плена из-за денег
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Украинская сторона отказывается обменивать находящихся в плену иностранных наемников, в частности из Польши, поскольку не хотят платить им положенные по контракту деньги. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Поляков слышим сейчас в радиоэфире достаточно много, но их вообще нет смысла в плен брать – они обменному фонду не подлежат. Их украинцы не меняют, потому что если их заберут назад, то по контракту им (наемникам – ред.) надо будет кучу денег выплатить", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Врио губернатора также оценил боеспособность 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которую украинское командование вывело из резерва и бросило на штурм Работино на Запорожском направлении.
"Падают они точно так же, как и все остальные, слаженность у них достаточно невысокая", - прокомментировал он.
По словам Балицкого, при штурме Работино подразделения ВСУ попадают в огневой "мешок", неся огромные потери в живой силе и технике.
В целом боеспособность нынешнего украинского солдата сейчас и год назад кардинально отличается, констатировал он.
"Противник совершенно не готов к новым способам ведения боя. Видно, что их кураторы привыкли воевать с "индейцами" с точки зрения технологий и культуры войны. Они (военнослужащие ВСУ – ред.) крайне медленно учатся. Я не могу этого объяснить. Наши пацаны учатся гораздо быстрее. Год назад они (ВСУ - ред.) были на пике. Сейчас мы находимся уже в разных весовых категориях. Из этого, а также стойкости и мужества наших парней, складывается наше преимущество", - отметил врио губернатора региона.
Президент РФ Владимир Путин в ходе официальной встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко заявил
, что наемники из других стран на Украине несут огромные потери из-за своей глупости. По его словам, об этом должна знать общественность тех стран, правительства которых отправляют людей в зону боевых действий.
Ранее издания Forbes и Bild сообщили, что Киев бросил на фронт последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве – 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью две тысячи человек, укомплектованную боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2. Бригаду бросили на штурм Работино в Запорожской области, хотя изначально планировалось, что это соединение войдет вглубь территории после прорыва оборонительной линии российских войск.
При этом минобороны Украины обвинило западные СМИ
в том, что из-за публикаций о 82-й бригаде по ней только за одни за сутки было нанесено пять авиаударов.
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