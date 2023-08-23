https://crimea.ria.ru/20230823/pochemu-vsu-otkazyvayutsya-obmenivat-plennykh-polskikh-naemnikov-1130897093.html

Почему ВСУ отказываются обменивать пленных польских наемников

Почему ВСУ отказываются обменивать пленных польских наемников - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Почему ВСУ отказываются обменивать пленных польских наемников

Украинская сторона отказывается обменивать находящихся в плену иностранных наемников, в частности из Польши, поскольку не хотят платить им положенные по... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T16:51

2023-08-23T16:51

2023-08-23T16:51

евгений балицкий

новости сво

украина

всу (вооруженные силы украины)

иностранные наемники всу

вооруженные силы россии

новости

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Украинская сторона отказывается обменивать находящихся в плену иностранных наемников, в частности из Польши, поскольку не хотят платить им положенные по контракту деньги. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Врио губернатора также оценил боеспособность 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которую украинское командование вывело из резерва и бросило на штурм Работино на Запорожском направлении."Падают они точно так же, как и все остальные, слаженность у них достаточно невысокая", - прокомментировал он.По словам Балицкого, при штурме Работино подразделения ВСУ попадают в огневой "мешок", неся огромные потери в живой силе и технике.В целом боеспособность нынешнего украинского солдата сейчас и год назад кардинально отличается, констатировал он."Противник совершенно не готов к новым способам ведения боя. Видно, что их кураторы привыкли воевать с "индейцами" с точки зрения технологий и культуры войны. Они (военнослужащие ВСУ – ред.) крайне медленно учатся. Я не могу этого объяснить. Наши пацаны учатся гораздо быстрее. Год назад они (ВСУ - ред.) были на пике. Сейчас мы находимся уже в разных весовых категориях. Из этого, а также стойкости и мужества наших парней, складывается наше преимущество", - отметил врио губернатора региона.Президент РФ Владимир Путин в ходе официальной встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что наемники из других стран на Украине несут огромные потери из-за своей глупости. По его словам, об этом должна знать общественность тех стран, правительства которых отправляют людей в зону боевых действий.Ранее издания Forbes и Bild сообщили, что Киев бросил на фронт последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве – 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью две тысячи человек, укомплектованную боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2. Бригаду бросили на штурм Работино в Запорожской области, хотя изначально планировалось, что это соединение войдет вглубь территории после прорыва оборонительной линии российских войск.При этом минобороны Украины обвинило западные СМИ в том, что из-за публикаций о 82-й бригаде по ней только за одни за сутки было нанесено пять авиаударов.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России громит врага в зоне СВО: уничтожено еще 650 боевиковНе перечесть: Балицкий рассказал о потерях ВСУ в Запорожской областиДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу, вооруженные силы россии, новости, мнения