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Киев обвинил журналистов в авиаударах по резервной бригаде ВСУ
Киев обвинил журналистов в авиаударах по резервной бригаде ВСУ - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Киев обвинил журналистов в авиаударах по резервной бригаде ВСУ
По 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, находившейся в резерве и брошенной в бой на Запорожском направлении из-за огромных потерь, за сутки нанесли пять... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T17:15
2023-08-21T17:15
2023-08-21T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. По 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, находившейся в резерве и брошенной в бой на Запорожском направлении из-за огромных потерь, за сутки нанесли пять авиаударов. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр, обвинившая в этом средства массовой информации.Она отметила, что за несанкционированное распространение подобной информации в уголовном кодексе Украины установлена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.Ранее издания Forbes и Bild сообщили, что Киев бросил на фронт последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве – 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью две тысячи человек, укомплектованную боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2. Бригаду бросили на штурм Работино в Запорожской области, хотя изначально планировалось, что это соединение войдет вглубь территории после прорыва оборонительной линии российских войск.Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что в эти месяцы в ходе специальной военной операции наступает перелом, за которым может последовать наступление Вооруженных сил РФ. По его словам, сейчас Украина бросает в бой если не последние, то предпоследние резервы из числа наиболее подготовленной части вооруженных сил.Политолог Вадим Петров также выразил мнение, что в характере и развитии боевых действий в зоне СВО намечается перелом, свидетельствующий о подготовке Вооруженными силами России контрнаступления.Читайте также на РИА Новости Крым:Самая горячая точка: что происходит в Старомайорском и УрожайномМинус 500 боевиков: армия России громит противника в зоне СВО
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, украина, потери всу , новости, россия, в мире
Киев обвинил журналистов в авиаударах по резервной бригаде ВСУ
Минобороны Украины: по 82-й бригаде ВСУ нанесли пять авиаударов из-за сообщений масс-медиа
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. По 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, находившейся в резерве и брошенной в бой на Запорожском направлении из-за огромных потерь, за сутки нанесли пять авиаударов. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр, обвинившая в этом средства массовой информации.
"Цена заголовков о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге, – пять авиаударов по бригаде за сутки", – написала Маляр в своем Telegram-канале.
Она отметила, что за несанкционированное распространение подобной информации в уголовном кодексе Украины установлена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Ранее издания Forbes и Bild сообщили, что Киев бросил на фронт последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве – 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью две тысячи человек, укомплектованную боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2. Бригаду бросили на штурм Работино в Запорожской области, хотя изначально планировалось, что это соединение войдет вглубь территории после прорыва оборонительной линии российских войск.
Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что в эти месяцы в ходе специальной военной операции наступает перелом, за которым может последовать наступление Вооруженных сил РФ. По его словам, сейчас Украина бросает в бой если не последние, то предпоследние резервы
из числа наиболее подготовленной части вооруженных сил.
Политолог Вадим Петров также выразил мнение, что в характере и развитии боевых действий в зоне СВО намечается перелом
, свидетельствующий о подготовке Вооруженными силами России контрнаступления.
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