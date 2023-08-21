https://crimea.ria.ru/20230821/v-ssha-nazvali-glavnyy-tormoz-ukrainskogo-kontrnastupleniya-1130857915.html

В США назвали главный "тормоз" украинского контрнаступления

В США назвали главный "тормоз" украинского контрнаступления - РИА Новости Крым, 21.08.2023

В США назвали главный "тормоз" украинского контрнаступления

Продвижению украинских войск в зоне специальной военной операции препятствуют обширные минные поля, созданные в том числе с использованием российских систем... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T20:35

2023-08-21T20:35

2023-08-21T20:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Продвижению украинских войск в зоне специальной военной операции препятствуют обширные минные поля, созданные в том числе с использованием российских систем дистанционного минирования "Земледелие". Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal, передает РИА Новости."Они (российские войска – ред.) способны выставить минные поля на расстоянии от пяти до пятнадцати километров. Это только одна из систем, которую используют русские, чтобы в прямом смысле усеять поля минами", – говорится в публикации.Этот слой защиты значительно замедляет украинские подразделения, а также заставляет военных занимать такие позиции, в которых они представляют легкую цель для российских вертолетов, артиллерии и дронов, отмечает автор статьи.Для поражения пехоты используются противопехотные мины ПОМ-3. В мине находятся электронный определитель шагов и сейсмодатчики. Электронная начинка мины "отличает" человека от животного и может выделить людские шаги даже на фоне вибраций от проходящей рядом бронетехники. Мина активируется только если рядом находится человек.По такому же принципу работает и противотанковая мина ПТМ-4М. Она имеет неконтактный магнитный датчик цели и срабатывает, даже если танк не наехал на нее гусеницей. Взрыв происходит под уязвимым днищем боевой машины. Как и ПОМ-3, она умеет самоликвидироваться через установленный промежуток времени.Разработчики утверждают, что эту мину невозможно разминировать. Стоит только сдвинуть ее с места, и последует взрыв.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУПервая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытанияОбъемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – Мишустин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, оружие, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), новости