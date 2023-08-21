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В США назвали главный "тормоз" украинского контрнаступления - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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В США назвали главный "тормоз" украинского контрнаступления
В США назвали главный "тормоз" украинского контрнаступления - РИА Новости Крым, 21.08.2023
В США назвали главный "тормоз" украинского контрнаступления
Продвижению украинских войск в зоне специальной военной операции препятствуют обширные минные поля, созданные в том числе с использованием российских систем... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T20:35
2023-08-21T20:35
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
оружие
украина
россия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Продвижению украинских войск в зоне специальной военной операции препятствуют обширные минные поля, созданные в том числе с использованием российских систем дистанционного минирования "Земледелие". Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal, передает РИА Новости."Они (российские войска – ред.) способны выставить минные поля на расстоянии от пяти до пятнадцати километров. Это только одна из систем, которую используют русские, чтобы в прямом смысле усеять поля минами", – говорится в публикации.Этот слой защиты значительно замедляет украинские подразделения, а также заставляет военных занимать такие позиции, в которых они представляют легкую цель для российских вертолетов, артиллерии и дронов, отмечает автор статьи.Для поражения пехоты используются противопехотные мины ПОМ-3. В мине находятся электронный определитель шагов и сейсмодатчики. Электронная начинка мины "отличает" человека от животного и может выделить людские шаги даже на фоне вибраций от проходящей рядом бронетехники. Мина активируется только если рядом находится человек.По такому же принципу работает и противотанковая мина ПТМ-4М. Она имеет неконтактный магнитный датчик цели и срабатывает, даже если танк не наехал на нее гусеницей. Взрыв происходит под уязвимым днищем боевой машины. Как и ПОМ-3, она умеет самоликвидироваться через установленный промежуток времени.Разработчики утверждают, что эту мину невозможно разминировать. Стоит только сдвинуть ее с места, и последует взрыв.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУПервая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытанияОбъемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – Мишустин
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, оружие, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), новости
В США назвали главный "тормоз" украинского контрнаступления

WSJ: системы дистанционного минирования "Земледелие" тормозят контрнаступление ВСУ

20:35 21.08.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчения "Восток-2022"
Учения Восток-2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Продвижению украинских войск в зоне специальной военной операции препятствуют обширные минные поля, созданные в том числе с использованием российских систем дистанционного минирования "Земледелие". Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal, передает РИА Новости.
"Они (российские войска – ред.) способны выставить минные поля на расстоянии от пяти до пятнадцати километров. Это только одна из систем, которую используют русские, чтобы в прямом смысле усеять поля минами", – говорится в публикации.
Этот слой защиты значительно замедляет украинские подразделения, а также заставляет военных занимать такие позиции, в которых они представляют легкую цель для российских вертолетов, артиллерии и дронов, отмечает автор статьи.
Комплекс "Земледелие" работает по принципу реактивных систем залпового огня, выстреливая реактивные снаряды, которые разбрасывают мины на заданном участке. Система укладывает минное поле любой сложности, в том числе и с готовыми проходами для своих войск. Одним залпом она может накрыть район, сравнимый с площадью нескольких футбольных полей.
Для поражения пехоты используются противопехотные мины ПОМ-3. В мине находятся электронный определитель шагов и сейсмодатчики. Электронная начинка мины "отличает" человека от животного и может выделить людские шаги даже на фоне вибраций от проходящей рядом бронетехники. Мина активируется только если рядом находится человек.
По такому же принципу работает и противотанковая мина ПТМ-4М. Она имеет неконтактный магнитный датчик цели и срабатывает, даже если танк не наехал на нее гусеницей. Взрыв происходит под уязвимым днищем боевой машины. Как и ПОМ-3, она умеет самоликвидироваться через установленный промежуток времени.
Разработчики утверждают, что эту мину невозможно разминировать. Стоит только сдвинуть ее с места, и последует взрыв.
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